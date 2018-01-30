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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۴۱

ترکیه خواستار توضیح روسیه درباره حضور فرد خاصی در «سوچی» شد

ترکیه خواستار توضیح روسیه درباره حضور فرد خاصی در «سوچی» شد

وزارت خارجه ترکیه به دنبال مشاهده فردی در نشست سوچی که آنکارا وی را مظنون به ارتکاب یک حمله تروریستی در ریحانلی می داند، خواستار توضیح روسیه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دِیلی صباح، وزارت خارجه ترکیه امروز سه شنبه و به دنبال حضور «معراج اورال» در کنگره ملی صلح سوریه سوچی واقع در روسیه خواستار توضیح مسکو در این باره شد.

نمایندگی هیئت رسمی ترکیه در سوچی در پی مشاهده وی خواستار توضیح روسیه به عنوان مسئولان هماهنگی و برگزاری این نشست شده است.

آنکارا وی را یک شهروند ترکیه ای می داند که در سوریه در کنار ارتش این کشور با تروریست ها مبارزه کرده است.

ترکیه مدعی است وی سرکرده یک گروه تروریستی موسوم به «ت.ح.ک.پ-ج آجیل جیلر» (THKP-C Acilciler) و مظنون به حمله تروریستی در شهرستان ریحانلی در استان هاتای این کشور در سال ۲۰۱۳ بوده است.

کد مطلب 4214862

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