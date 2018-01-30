۲ شهروند شیعه دیگر از بحرین تبعید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، "عدنان ابراهیم" و "حبیب درویش" دو شهروند شیعه بحرین امروز از بحرین به عراق تبعید شدند.

بحرین روز گذشته نیز دو برادر به نام های "ابراهیم خلیل درویش" و "اسماعیل خلیل درویش" که از شیعیان بحرین اند را پس از آنکه لبنان از پذیرفتن آنها خودداری کرد به عراق تبعید کرد.

پیش بینی می شود در طی روزهای آینده حداقل ۴ شهروند شیعه دیگر نیز به خارج از بحرین تبعید شوند که در میان آنها نام یک زن اعلام شده است.

این شهروندان بحرینی در سال ۲۰۱۲ طی لیستی ۳۰ نفره توسط وزارت کشور بحرین سلب تابعیت و محکوم به خروج از بحرین شده بودند و پس از آنکه دادگاه استیناف بحرین هفته گذشته تجدید نظر در حکم صادره علیه آنان را وارد ندانسته و رأی به سلب تابعیت و اخراج آنان داد، مسئولان وزارت گذرنامه و نیروهای امنیتی بحرین از روز گذشته آغاز به انتقال آنان به فرودگاه و تبعید آنان به اجبار و زور به خارج از بحرین در گروه های چند نفری کرده اند.

وزارت کشور بحرین در سال ۲۰۱۲ با انتشار بیانیه ای در رسانه ها بدون ارائه هیچگونه ادله و توضیحی ضمن اعلام لغو تابعیت این افراد ادعا کرده بود این افراد برای امنیت بحرین مضرند.

جزیره کوچک بحرین پس از آغاز انقلاب ۱۴ فوریه در سال ۲۰۱۱ تا کنون طی حکم های پادشاهی یا توسط وزارت کشور اقدام به سلب تابعیت از حداقل ۵۲۰ شهروند خود در قضایایی سیاسی کرده است که در پی آن تعداد زیادی از آنان که در داخل بحرین حضور داشته اند از این کشور اخراج شده و با تبعید به کشورهای مختلف بدون داشتن هرگونه تابعیتی بی خانمان گشته اند.

سازمان های حقوقی و مجامع بین الملل بارها اقدام نظام آل خلیفه به سلب تابعیت از شهروندان منتقد این نظام را محکوم کرده و آن را انتقام جویی سیاسی و برخلاف موازین بین المللی خوانده اند.