رقابت ما با تیم های عربی نابرابر است/تجهیز ۲ زمین در فولادشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سعید آذری شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران بعد از بازی ذوب آهن و آیزوال هند، با اشاره به اینکه صعود تیم ذوب آهن را به جام باشگاه های آسیا را به مردم و همکارانم تبریک می گویم، اظهار داشت: اگر اعتقاد ما این باشد که با عشق کار کنیم نتیجه این می شود. علی رغم اینکه نقطه نظر اکثر کارشناسان این بود که زمین فولادشهر به این بازی نمی رسد و برای آقای تاج هم این ابهام هم به وجود آمده بود که این زمین به بازی امروز نمی رسد اما همه با عشق علاقه کار کردند و بازی امروز برگزار شد.

وی در خصوص علت حضور دیروز خود در ورزشگاه فولادشهر برای آماده سازی چمن بازی، ادامه داد: من فقط عاملی در کنار بچه ها بودم تا ببینند که مدیر آنها نه تنها در مباحث مدیریتی بلکه همه جا در کنارشان هست و با روحیه همکاری بهترین مسابقات مقدماتی امروز برگزار شد.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در خصوص برنامه ها برای حمایت از تیم، افزود: تجهیز تیم و مسائل فنی که به عهده آقای قلعه نویی و پشتیبانی را ما انجام می دهیم و مدیرعامل شرکت سهمی ذوب آهن نیز امروز آمدند و از تیم حمایت کردند و برنامه ریزی های لازم را انجام دادیم تا حضور پرفروغی در مسابقات آسیایی داشته باشیم.

وی ادامه داد: رقابت ما با تیم های عربی هم به دلیل تجهیزات و نیز اقتصادی رقابت نابرابری است. هرچند این مباحث در گذشته هم بوده اما ذوب آهن توانسته صعود کند که امیدواریم با توجه به علاقه مردم و حمایت هایی که تمامی رسانه ها از ذوب آهن می کنند در دور مقدماتی و گروهی هم موفق باشیم.

آذری در خصوص موضع باشگاه در خصوص رای ای اف سی در مورد نمایندگان ذوب آهن نیز گفت: ما باید واقع بین باشیم. قدرت ما به لحاظ دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی در فیفا قابل مقایسه با کشورهای عربی نیست به طور نمونه با همین قدرت قطر توانست میزبان جام جهانی شده و رای را ببرد.

وی افزود: با توجه به مشکلات دیپلماتیک ما با کشورهای عربی باید این معضل حل شود و چاره ای نداریم و باید بازی کنیم هرچند در آینده نیاز است که در روابط دیپلماتیک ما با کشور های عربی تغییر ایجاد شود.

مدیرعامل ذوب آهن در مورد تعویض چمن ورزشگاه، اضافه کرد: معاون فنی هم در روز گذشته برای آماده سازی زمین چمن ورزشگاه حضور داشتند و دیگر مدیران هم بودن و این روحیه به تیم های مختلف ذوب آهن تسری می یابد.

وی ادامه داد: ما نشان دادیم در طول ۶۰ روز می توان دو زمین چمن ر ا آماده کرد که زمین فولادشهر را به نام زنده یاد عسگری آماده سازی می کنیم.

آذری تاکید کرد: ورزشگاه فولادشهر یک زمین تمرینی و آماده مسابقه دارد که این موج در ذوب آهن با عشق و علاقه بچه ها برای مسئولیت پذیری ایجاد شده است.

وی همچنین گفت: دست کارگری که دو، سه ماه است حقوق نگرفته اما دیروز کمک کرد را می بوسیم و برای پرداخت حقوق آنها به زودی اقدام می کنم.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن افزود: ما از سه ماه پیش در این ورزشگاه بازی نمی کردیم اما کار عمرانی ورزشگاه دقیقا دو ماه طول کشید و امروز مزد زحماتمان را گرفتیم.

وی با بیان اینکه ۲۵ هزار مترمکعب خاک را برداشت کردیم، اظهار داشت: سه لایه خاک کشی شده و سیستم زهکشی انجام شد و دوباره خاک کشاورزی انجام و معادل ۹ هزار و ۹۰۰ مترمربع چمن از خزانه ای که قبلا کشت کرده بودیم به زمین منتقل شد.

آذری افزود: عملا دو زمین برای ورزشگاه فولادشهر ابتیاع شد و این نشان می دهد خواستن توانستن است.