ایران به برجام پایبند بوده/سخنان نتانیاهو غلط است

به گزارش خبرگزاری مهر، «دایان فینشتاین» نماینده دمکرات مجلس سنای آمریکا با صدور بیانیه ای در وب سایت رسمی خود، سخنان نتانیاهو در خصوص توافق هسته ای با ایران که در مصاحبه با فرید ذکریا مطرح شد را نادرست توصیف کرد.

بر اساس این گزارش در بیانیه فینشتاین آمده است: نخست وزیر نتانیاهو روز یکشنبه سخنانی را در مورد توافق هسته ای ایران مطرح کرد که کاملا گمراه کننده و اشتباه بودند.

حقیقت این است که توافق (هسته ای) تمامی راه های دستیابی ایران تسلیحات (هسته ای) را مسدود کرد و بر اساس ارزیابی های جامعه اطلاعاتی ما، شریکان منطقه‌ایمان و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران کاملا به آن پایبند مانده است.

این سناتور دمکرات آمریکا همچنین در بخش دیگر از بیانیه خود آورده است: علیرغم ادعاهای نخست وزیر (نتانیاهو) هیچ سایتی ازجمله سایت های نظامی هسته ای به روی بازرسان هسته ای بسته نیست. درصورتیکه دلایل کافی برای بازرسی هر یک از سایت ها وجود داشته باشد ایران باید ظرف مدت ۲۴ روز، به بازرسان آژانس اجازه دهد تا از آن بازدید کنند، وگرنه با تحریم های مجدد آمریکا مواجه خواهد شد.

فینشتاین در ادامه این بیانیه تاکید کرد که تمام فعالیت های هسته ای ایران از مرحله اکتشاف معادن اورانیوم تا غنی سازی و عملیات مربوط به زباله های هسته ای آن تحت نظارت آژانس صورت می گیرد.

نماینده دمکرات مجلس سنای آمریکا افزود: سخنان نخست وزیر (اسرائیل) در خصوص اینکه توافق هسته ای اجازه ساخت تسلیحات هسته ای را به ایران می دهد اشتباه است. در حقیقت، توافق (هسته ای) قویا ایران را برای همیشه از دستیابی به تسلیحات هسته ای منع می کند.

وی همچنین در بخش پایانی بیانیه خود افزود: طی ماه های آینده پرزیدنت دونالد ترامپ باید تصمیم بگیرد که آیا توافق هسته ای با ایران را نقض می کند یا آن را حفظ خواهد کرد. راه عاقلانه رئیس جمهور این است که به اطلاعات غلط منتشر شده از سوی مخالفین (برجام) اعتنا نکرده و به جای آن، به سخنان دستگاه های اطلاعاتی خود گوش فرا دهد.