روند افزایشی دمای هوا در کرمانشاه از اواخر هفته

پروانه صفری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: براساس بررسی آخرین نقشه های هواشناسی، هوای استان نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات توأم با وزش باد غالباً ملایم است.

وی افزود: برای استان در پاره ای نقاط بخصوص نواحی شرقی و شمالی همراه با رگبار برف پیش بینی می شود.

صفری گفت: به دنبال این شرایط از فردا تا روز یکشنبه هفته آینده پدیده قابل توجهی برای جو استان نخواهیم داشت.

مدیر روابط عمومی هواشناسی استان کرمانشاه گفت: ضمناً دمای هوای که طی ۴۸ ساعت آینده تغییرات چندانی نخواهد داشت، از روز پنج شنبه به آرامی افزایش می یابد.