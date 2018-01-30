  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۴۹

در گفتگو با مهر مطرح شد:

روند افزایشی دمای هوا در کرمانشاه از اواخر هفته

روند افزایشی دمای هوا در کرمانشاه از اواخر هفته

کرمانشاه- مدیر روابط عمومی هواشناسی استان کرمانشاه گفت: دمای هوای استان کرمانشاه طی ۴۸ ساعت آینده تغییرات چندانی نخواهد داشت و از روز پنج شنبه به آرامی افزایش می یابد.

پروانه صفری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت:  براساس بررسی آخرین نقشه های هواشناسی، هوای استان نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات توأم با وزش باد غالباً ملایم است.

 وی افزود: برای استان در پاره ای نقاط بخصوص نواحی شرقی و شمالی همراه با رگبار برف پیش بینی می شود.

صفری گفت: به دنبال این شرایط از فردا تا روز یکشنبه هفته آینده پدیده قابل توجهی برای جو استان نخواهیم داشت.

مدیر روابط عمومی هواشناسی استان کرمانشاه گفت: ضمناً دمای هوای که طی ۴۸ ساعت آینده تغییرات چندانی نخواهد داشت، از روز پنج شنبه به آرامی افزایش می یابد.  

کد مطلب 4214874

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها