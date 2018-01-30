بازی گره خورده بود/ پیروزی پیشکش مسئولان

قاسم حدادیفر در گفتوگو با خبرنگار مهر پیرامون پیروزی تیمش در برابر نماینده هند و صعود به مرحله گروهی آسیا اظهار داشت: آیزاول حریف سرسختی نبود اما با این حال بازی گره خورده بود که خوشبختانه در دقایق پایانی برد ذوبآهن حتمی شد.
وی از مسئولان باشگاه تشکر کرد و ادامه داد: من از طرف خودم این پیروزی را به مسئولانی تقدیم میکنم که با تلاش شبانهروزی خود ورزشگاه فولادشهر را برای این دیدار مهم آماده کردند.
هافبک نماینده ایران در آسیا در خصوص سرمای شدید هوا بیان کرد امروز واقعا هوا بسیار سرد بود و باعث شد سختی کار بیشتر شود ولی خوشبختانه این سرما مانع از صعود تیم ما نشد.
وی پیرامون تیم آیزاول توضیح داد: تیم بسیار خوبی بود ولی شرایط آن در حد جام باشگاههای آسیا نبود.
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