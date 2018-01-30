آب شیرین کن بندرعباس تامین کننده نیمی از آب شرب شهر خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، رضا مدرس در هفتمین نشست شورای حفاظت منابع آب استان هرمزگان، عنوان کرد: تا پایان سال جاری از فاز اول سایت آب شیرین کن بندرعباس ۲۰۰ لیتر بر ثانیه شامل۲۰ هزار متر مکعب در شبانه روز، آب شیرین وارد شبکه توزیع میشود.
وی ادامه داد: ساخت سایت آب شیرین کن بندرعباس که از سه سال پیش آغاز شده در صورت باز شدن ال سی (اعتبار اسنادی) و جذب ۱۵۰ میلیون دلار، ظرفیت تولید آب شیرین تا ۱۰۰ هزار متر مکعب را دارد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با تاکید بر حفظ و استفاده بهینه از منابع آب، افزود: سایتهای آب شیرین کن تا ۵۰ درصد میتواند نیاز استان را تامین کند و به علت محدودیت اعتباری و بالا بودن قیمت تمام شده آن باید از طریق فرهنگ سازی و اطلاع رسانی از طریق رسانههای جمعی، برخورد با متخلفان حفر و برداشت چاههای غیر مجاز برای آموزش صحیح مصرف آب گامهای جدی برداشته شود.
مدرس بیان داشت: در حال در بندرعباس ۲ هزار و ۴۰۰ لیتر بر ثانیه آب مصرف میشود که با راه اندازی کامل سایت آبشیرین کن ۱۰۰ هزار متر مکعبی، نیمی از نیاز این شهر از این طریق تامین میشود.
وی گفت: تاکنون سه هزار و ۶۸۷ دستگاه کنتور هوشمند برای مشترکان در هرمزگان نصب شده که از این شمار ۶۴۰ دستگاه روی چاههای کشاورزی نصب شده است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان تصریح کرد: تا پایان سال دو هزار کنتور هوشمند برق دیگر بر روی چاههای باقی مانده کشاورزی در استان نصب میشود.
مدرس در خصوص الگوی کشت، خاطرنشان کرد: تغییر الگوی کشت در نوع کاشت یا میزان کشت باید متناسب با ظرفیتهای استان و هماهنگی استانهای همجوار گرمسیری باشد تا کشاورزان با اضافه یا کمبود برداشت مواجه نشوند.
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