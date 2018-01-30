محمدرضا حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره بازی پلی‌آف و صعود ذوب‌آهن به مرحله گروهی رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا اظهار داشت: خوشبختانه ما بازی را خوب آغاز کردیم و سرانجام هم موفق شدیم پیروز شویم و به مرحله گروهی صعود کنیم ولی با اینحال متاسفانه باز هم غافلگیر شدیم و در لحظاتی که بازی گره خورده‌ بود گل تساوی را از حریف دریافت کردیم در صورتی که این بازی می‌توانست بسیار ساده‌تر باشد.

وی آیزاول را تیم سخت‌کوشی عنوان کرد و افزود: اگر از حق نگذریم آیزاول تیم سخت‌کوشی بود که به خوبی پرس می‌کرد و کار را برای ما قدری سخت کرده ‌بود.

مهاجم تیم ذوب‌آهن با اشاره به سرما هوای فولادشهر افزود: اگر اشتباه نکنم دمای هوا ۵ درجه زیر صفر بود و واقعا بازی در چنین شرایطی بسیار سخت است اما خوشبختانه موفق شدیم با حفظ فشار بر حریف مقابل به گل و نهایتا پیروزی دست پیدا کنیم.

وی در خصوص کیفیت چمن ورزشگاه فولادشهر توضیح داد: من از آقای آذری و مسئولان باشگاه و ورزشگاه بسیار تشکر می‌کنم که چمن بسیار باکیفیتی را برای این دیدار تدارک دیدند و بر خلاف زمان کمی که داشتند ورزشگاه را برای پلی‌آف و بازی‌های آسیایی مهیا کردند.

حسینی پیرامون دیدار مقابل استقلال بیان کرد: تیم ما نیاز به ریکاوری دارد و پس از ریکاوری، برای دیدار مقابل استقلال مهیا خواهیم شد.

وی در خصوص حریف هندی ذوب‌آهن در مصاف پلی‌آف نیز تصریح کرد: حریف ما یک تیم هندی بود و طبیعتا انتظار می‌رفت که تدافعی بازی کند و چشم به ضد حملات داشته باشد که اتفاقا بر روی یکی از همین ضد حملات موفق به گل‌زنی شدند اما ما ذوب‌آهن بودیم و در زمین خود بازی می‌کردیم و خوشبختانه در نهایت پیروز این دیدار شدیم.

مهاجم تیم ذوب آهن با تشکر از هواداران افزود: من از هواداران اصفهانی که با حضور پر شور خود ،ذوب‌آهن را تنها نگذاشته و سنگ تمام گذاشتند و همچنین خبرنگاران و عکاسان خبری تشکر می‌کنم.