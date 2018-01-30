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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱:۳۵

مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان:

مدارس مناطق «بزینه رود» و «افشار» زنجان فردا تعطیل است

مدارس مناطق «بزینه رود» و «افشار» زنجان فردا تعطیل است

زنجان- مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت:به دلیل بارش برف مدارس نوبت صبح مقاطع سه‌گانه تحصیلی مناطق بزینه‌رود و افشار فردا تعطیل است.

رهبر طوماری  در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دلیل بارش برف،برودت هواو یخبندان، نوبت صبح مقاطع سه‌گانه تحصیلی مناطق بزینه‌رود و افشار فردا چهارشنبه ۱۱بهمن تعطیل است. 

وی اظهار کرد:  مدارس سایر مناطق استان زنجان فردا دایر است. 

کد مطلب 4214884

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