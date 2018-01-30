مدارس مناطق «بزینه رود» و «افشار» زنجان فردا تعطیل است

رهبر طوماری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دلیل بارش برف،برودت هواو یخبندان، نوبت صبح مقاطع سهگانه تحصیلی مناطق بزینهرود و افشار فردا چهارشنبه ۱۱بهمن تعطیل است.
وی اظهار کرد: مدارس سایر مناطق استان زنجان فردا دایر است.
زنجان- مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت:به دلیل بارش برف مدارس نوبت صبح مقاطع سهگانه تحصیلی مناطق بزینهرود و افشار فردا تعطیل است.
رهبر طوماری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دلیل بارش برف،برودت هواو یخبندان، نوبت صبح مقاطع سهگانه تحصیلی مناطق بزینهرود و افشار فردا چهارشنبه ۱۱بهمن تعطیل است.
وی اظهار کرد: مدارس سایر مناطق استان زنجان فردا دایر است.
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