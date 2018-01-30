به گزارش خبرنگار مهر، علی قلی ایمانی شامگاه سه شنبه در جمع رسانه‌های استان گلستان، اظهار کرد: ۶۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در گلستان وجود دارد که بخش اعظمی از اقتصاد استان به آن مربوط می‌شود.

وی افزود: امسال یک میلیون و ۳۲۰ هزار تن تولید گندم در گلستان داشتیم و باید از دانش و فناوری استفاده کنیم تا ضایعات را کاهش و بهره وری را افزایش دهیم.

ایمانی تصریح کرد: سیاست وزارت جهاد کشاورزی افزایش عملکرد در واحد سطح و کاهش سطح کلی کشت گندم در کشور است.

وی ادامه داد: از کشاورزان استان درخواست داریم تا نگاه سنتی را کنار گذاشته و سرکشی منظم از مزارع خود داشته باشند.

دبیر خانه کشاورز گلستان با اشاره به کاهش راندمان آبیاری در بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد: راندمان آبیاری در کشور ۴۴ درصد بوده که خیلی پایین است و کشاورزان گلستانی باید در مصرف آب از روش‌های نوین آبیاری استفاده کنند.

ایمانی در خصوص خرید تضمینی گندم بیان کرد: پیگیر خرید تضمینی گندم بوده‌ایم و مکاتباتی با سازمان برنامه و بودجه و مجلس داشتیم تا قانون خرید تضمینی اجرایی شود.