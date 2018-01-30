حال شیخ زکزاکی نامساعد است

نصیبه زکزاکی فرزند شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش اسلامی نیجریه در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه دیدار با امام جمعه شهرستان قشم حال جسمی شیخ زکزاکی را نامساعد عنوان و اظهار کرد: شیخ زکزاکی یک چشم خود را از دست داده و چشم دیگر ایشان نیز وضعیت نامطلوبی دارد که از تمامی مسلمانان جهان می خواهیم برای ایشان دعا کنند.

وی با اشاره به امتناع دولت نیجریه از اجرای حکم آزادی شیخ زکزاکی، تصریح کرد: بی قانونی و عدم پایبندی حکومت نیجریه به قوانین را می توان عامل عدم اجرای حکم صادره از سوی دادگاه نیجریه دانست.

فرزند شیخ زکزاکی با بیان اینکه حکومت نیجریه سعی دارد کشتار و ظلمی که در حق مردم کشور صورت می گیرد را مسکوت نگه دارد، گفت: از رسانه ها می خواهیم حکومت نیجریه را با آگاه نمودن مردم جهان نسبت به کشتارها تحت فشار قرار دهند و انتظار است جامعه بین المللی، همچون جمهوری اسلامی ایران پشتیبان مظلومان جهان باشند.

زکزاکی با ابراز رضایت از تظاهرات ملت ایران و خطابه ائمه جمعه در حمایت از شیخ زکزاکی و مردم مظلوم نیجریه، افزود: مردم نیجریه ایران اسلامی را پشتیبان و حامی خود می دانند و علاقه خاصی به امام خمینی(ره) و امام خامنه ای(مدظله العالی) دارند.

وی تاکید کرد: مردم نیجریه خود را فرزند انقلاب اسلامی ایران می دانند و هیچگاه در مقابله با ظلم و استکبار از پای نخواهند نشست.

فرزند شیخ زکزاکی ادامه داد: تظاهرات مردم نیجریه در حمایت از شیخ زکزاکی همچنان ادامه دارد و دعای مسلمین و حمایت های جمهوری اسلامی ایران موجب دلگرمی ما می باشد.