مرتضی محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از افتتاح حداقل ۲۰طرح و پروژه عمرانی و اقتصادی طی ایام الله دهه فجر در شهرستان اسکو خبر داد

وی اعتبار هزینه شده برای طرح های مذکور را حدود ۲۵ میلیارد تومان اعلام کرد

فرماندار اسکو در ادامه خاطر نشان کرد: بهره‌برداری از مدارس، طرح های توسعه روستایی، طرح های آب رسانی روستایی، پروژه های ورزشی از جمله پروژه های افتتاحی طی دهه فجر است

محمدزاده دهه فجر را فرصتی برای بازگویی عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف دانست و تأکید کرد: تمامی ادارات باید نسبت به انعکاس اقدامات و خدمات خود به صورت شایسته اقدام کنند.

وی با بیان اینکه آرامش و امنیت امروز ما در سایه پیروزی انقلاب اسلامی با رهبری امام راحل و ایثارگری شهدا است، اضافه کرد: امروز باید قدردان این نعمت بوده و مسئولان به تشریح اقدامات و خدمات خود همت کنند.

فرماندار اسکو در پایان بر برگزاری باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکید کرد و گفت: هرچه این راهپیمایی با شکوه تر برگزار شود، توطئه های دشمن بیش تر خنثی شده و دشمنان انقلاب اسلامی مایوس تر خواهند شد.