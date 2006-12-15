شرکت مردم در انتخابات احترام به ملیت و قانون اساسی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم ، آیت الله عبدالله جوادی آملی در خطبه های این هفته نماز جمعه قم طی سخنانی شرکت مردم در انتخابات را احترام به ملیت و قانون اساسی عنوان کرد و یادآور شد : حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای موجب تقویت نظام می شود .

امام جمعه قم در ادامه سخنان خود با اشاره به متحمل شدن هزینه های فراوان از سوی دشمنان جهت حضور اندک مردم ایران در پای صندوقهای رای گفت : صدها خبرنگار خارجی به عنوان جاسوسان غربی ها لحظه به لحظه اخبار مربوط به انتخابات ایران را برای سایت ها و ماهواره های مختلف جهان مخابره می کنند .

وی ادامه داد : قبل از اینکه ما بدانیم چند نفر در انتخابات ایران شرکت کرده اند، غربی ها میزان و حضور مردم را تخمین می زنند.

آیت الله جوادی آملی در ادامه سخنان خود با اشاره به شرایط کنونی و حساس ایران در اذهان عمومی جهان ، مسئولیت کاندیداهای انتخاب شده از سوی مردم را بسیار بیشتر از سالهای گذشته دانست و تصریح کرد : منتخبان مردم باید مشکلات جامعه را در جلسات غیرعلنی مطرح کنند تا دشمنان از این موقعیت سوء استفاده نکنند .

وی در پایان گفت : مردم ایران با انتخاب اصلح و منتخبان مردم با کارآیی مثبت دست به دست هم دهند تا عظمت دین حفظ و تقویت شود.