آندسته از هموطنانی که به هر دلیل نمی‌توانند برگ رای خود را بنویسند می رساند که برای شرکت در انتخابات و دادن رای می‌توانند به همراه شخص باسواد و مورد اعتماد خود به شعب ثبت نام و اخذ رای مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع هموطنان عزیزی که به هر دلیل نمی توانند برگ رای خود را بنویسند می رساند که برای شرکت در انتخابات و دادن رای می توانند به همراه شخص باسواد و مورد اعتماد خود به شعب ثبت نام و اخذ رای مراجعه و پس از انتخاب نامزد و یا نامزدهای مورد علاقه خود ، نام و نام خانوادگی و شماره نامزد را توسط وی در برگ رای نوشته و سپس خود شخصا آن را به صندوق رای بیاندازند .