/ اطلاعیه شماره 13 ستاد انتخابات وزارت کشور/
بیسوادان به همراه افراد مورد اعتماد خود به شعب مراجعه کنند
آندسته از هموطنانی که به هر دلیل نمیتوانند برگ رای خود را بنویسند می رساند که برای شرکت در انتخابات و دادن رای میتوانند به همراه شخص باسواد و مورد اعتماد خود به شعب ثبت نام و اخذ رای مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر ، در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع هموطنان عزیزی که به هر دلیل نمی توانند برگ رای خود را بنویسند می رساند که برای شرکت در انتخابات و دادن رای می توانند به همراه شخص باسواد و مورد اعتماد خود به شعب ثبت نام و اخذ رای مراجعه و پس از انتخاب نامزد و یا نامزدهای مورد علاقه خود ، نام و نام خانوادگی و شماره نامزد را توسط وی در برگ رای نوشته و سپس خود شخصا آن را به صندوق رای بیاندازند .
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