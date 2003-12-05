رييس جمهور قرقيزستان به ايران مي آيد

به گزارش خبر گزاري مهر ، غلامرضا باقري سفير كشورمان در قرقيزستان با اعلام اين خبر افزود : سفر رييس جمهور قرقيزستان به كشورمان گام تازه اي در تحكيم روابط في مابين است كه در آينده نزديك انجام خواهد شد .

قرار است وي در اين سفر ضمن ديدار با مقامات كشورمان درباره روابط دو جانبه و راههاي گسترش آن ، مسائل منطقه اي و جهاني ، و موضوعات مورد علاقه طرفين و هم چنين عضويت اين كشور در كريدور شمال- جنوب بحث و تبادل نظر خواهد كند .

لازم به ذكر است كه كريدور شمال - جنوب در سال 1993 توسط كشورهاي اروپايي در هلسينكي امضا شد وبين كشورهاي ايران هند و روسيه در سال 1999 موافقتنامه اي امضا شد كه ايران به عنوان امين اين توافقنامه تعيين شده است

كريدور شمال - جنوب تبيين كننده مسير انتقال كالاو انرژي از كشورهاي حوزه بالتيك و روسيه به سمت آبهاي آزاد ، درياي عمان و اقيانوس هند است .