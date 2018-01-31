اعتباریک میلیاردتومانی کمیته امدادبرای رسیدگی به نیازمندان بجستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم حسینی در جمع خبرنگاران اظهارکرد: خوشبختانه قول رئیس کمیته امداد در خصوص اختصاص یک میلیارد تومان اعتبار لازم جهت برخی از کاستی ها و نیازهای خانواده های نیازمند و تحت پوشش کمیته امداد این شهرستان محقق و این مبلغ به استان تخصیص یافت.

وی افزود: این مبلغ قرار است در حوزه جهیزیه و ازدواج ۵۰ میلیون تومان ، وام های ضروری و نیازمندان ۱۰۰ میلیون تومان و در زمینه فرانشیز مددجویان و خانواده های محروم ۵۰ میلیون تومان، برای مقاوم سازی خانه های روستاها و تعمیرات منازل که مشکلاتی داشته اند ۹۰ میلیون، برای ۳۷ نفر مستاجران نیازمند ۳۷ میلیون و خرید لوازم گرمایشی و سرمایشی نیز ۵۵ میلیون هزینه شود.

رئیس کمیته امداد بجستان افزود: دیگر موارد مصرف این مبلغ در زمینه های خرید مسکن و ایتام نیازمند و دانشجویان تحت پوشش و اقساط معوق مددجویان و به جهت رفع پاره ای از محرومیت های مددجویان این نهاد خواهد بود.

وی با قدر دانی از خیران گفت: در دهه فجر امسال ۳ میلیارد تومان برای مشاغل خانگی و خودکفایی و اشتغال از محل منابع بانکی با کارمزد ۴ درصد در اختیار مددجویان قرار خواهد گرفت.

حسینی تاکید کرد: در روستای مرندیز که به قطب قالی بافی استان و منطقه تبدیل شده در سال جاری بیش از ۱۲۰۰ متر مربع قالی بافته شده است که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش تولید داشته ایم و به همین لحاظ با توجه به اینکه ۲۵۰ نفر به صورت مستقیم قالی بافی می کنند پیشنهاد شده که این روستا به عنوان دهکده فرش معرفی شود.

وی تاکید کرد: محرومیت شهرستان و کمک های مردم باعث شده تا ماهانه بیش از ۱۶ میلیون تومان جمع آوری نذورات داشته باشیم .