به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد ملایی صبح چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفتمان عظیمی در سطح جهان به وسیله مقام معظم رهبری طرح شد که ابعاد مختلفی به ویژه در عالم اندیشه را به دنبال داشته است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان‌ جنوبی با بیان اینکه حکومت دینی، کارآمدی حکومت دینی و مردم سالاری دینی از جمله ابعاد مختلف گفتمان عظیم انقلاب در کشور بوده است، افزود: با گذشت ۳۹ سال از پیروزی انقلاب اسلامی اما گفتمان انقلاب رقبای جدی در سطح دنیا دارد که یکی از آنها اندیشه سکولار است.

وی با اشاره به اینکه تمامی تحریم ها، موانع سیاسی و اقتصادی توسط رقبا به دلیل این بود که به جهانیان نشان دهند نظام جمهوری اسلامی نظامی ناکارآمد است، گفت: هراس دشمن از این است که اگر موفقیت و کارآمدی حکومت دینی در دنیا اثبات شود امکان جهان گیر شدن آن وجود دارد.

حجت الاسلام ملایی با بیان اینکه بیش از ۲۵۰ جلسه کاری بین اعضای ستادها و کمیته‌های دهه فجر برگزار شده است، عنوان کرد: تعداد ۱۰۰ ستاد دهه فجر در سطح استان تشکیل شده است که ۱۱ ستاد شهرستانی، ۲۵ ستاد بخش و ۶۴ ستاد روستایی در روستاهای پرجمعیت را شامل می شود.

وی با اشاره به اینکه بالغ بر یک هزار پروژه قابل افتتاح در ایام دهه فجر در سطح استان خواهیم داشت، بیان کرد: این پروژه‌ها اعتباری بالغ بر ۳۹۵ میلیارد تومان هزینه در بر داشته است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان‌ جنوبی با بیان اینکه از مجموع پروژه‌های قابل افتتاح تعداد ۱۳۷ پروژه در شهرستان بیرجند، ۷۲ مورد شهرستان سرایان، ۸۵ مورد در شهرستان خوسف و ۱۰۴ پروژه در شهرستان نهبندان افتتاح خواهد شد، اظهار داشت: همچنین ۱۶۹ پروژه در شهرستان قاین، ۷۳ پروژه شهرستان زیرکوه، ۵۰ پروژه در شهرستان فردوس، ۷۴ پروژه در شهرستان بشرویه و ۸۸ پروژه در شهرستان سربیشه افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تعداد ۶۰ پروژه نیز در ایام دهه فجر در سطح استان کلنگ زنی خواهد شد، افزود: تعداد پروژه‌های دهه فجر در سال گذشته در سطح استان ۸۲۵ مورد بوده است.

حجت الاسلام ملایی با بیان اینکه تعداد دو هزار و ۱۵۶ عنوان برنامه فرهنگی نیز در سطح استان اجرا خواهد شد، گفت: از مجموع برنامه‌های فرهنگی تعداد ۶۲۰ عنوان برنامه در مرکز استان انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در مجموع سه هزار و ۱۵۸ عنوان برنامه فرهنگی و عمرانی در سطح استان اجرا خواهد شد، مراسم یوم الله ۱۲ بهمن ماه نیز ساعت ۹ صبح در محل میدان امام خمینی شهرستان بیرجند برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان‌ جنوبی با اشاره به برنامه‌های ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان، عنوان کرد: برگزاری مراسم ۱۲ بهمن در بیش از ۳۰ نقطه استان، برگزاری غبارروبی گلزار شهدا در بیش از ۴۶۰ گلزار، نواخته شدن گلبانگ انقلاب در بیش از دو هزار و ۷۰۰ مدرسه و برگزاری ۸۱ یادواره شهدا از مهم ترین برنامه‌های این ستاد در ایام دهه فجر است.

وی با بیان اینکه ۲۴ همایش و ۵۱ نشست تبیینی نیز در ایام دهه فجر در سطح استان اجرا خواهد شد، گفت: ۲۶۰ نمایشگاه عکس، پوستر و نقاشی، ۴۶۰ مسابقه ورزشی، ۱۶۰ جشنواره فرهنگی، علمی و قرآنی ۲۰ کرسی آزاد اندیشی و ۶۰ شب شعر و خاطره در ایام دهه فجر برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام ملایی با اشاره به برگزاری راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در بیش از ۵۰ نقطه از استان، اظهار داشت: اجرای مراسم نورافشانی در بیش از ۱۱ نقطه استان، گلبانگ الله اکبر در ۴۵۰ مسجد فعال و سرکشی از ۲۰۰ خانواده شهدا و ایثارگر از دیگر برنامه‌های ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان است.