جيمز بيكر نماينده بوش در امور بدهي هاي عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، كاخ سفيد امروز اعلام كرد كه جرج بوش رئيس جمهور آمريكا امروز جمعه جيمس بيكر وزير اسبق امور خارجه آمريكا را به عنوان نماينده ويژه خود در امور بدهي هاي عراق تعيين كرده است.

اسكات مك كلان سخنگوي كاخ سفيد گفت كه اين اقدام در پاسخ به درخواست كمك شوراي حكومت انتقالي عراق در مورد حل مسئله بدهي هاي عراق صورت گرفت .

سخنگوي كاخ سفيد اضافه كرد كه جيمز بيكر 73 ساله همواره با جرج بوش در ارتباط است.