اعزام مددجویان کمیته امداد به سفرهای زیارتی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌ حسین احمدیان، معاون فرهنگی کمیته امداد با اعلام اینکه در ۹ ماهه نخست امسال ۱۲۵ هزار مددجو به شهرهای زیارتی ایران و عتبات عالیات عراق اعزام شدند گفت: برای این خدمت فرهنگی تاکنون ۶۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه در این مدت ۱۳ هزار مددجو برای زیارت عتبات و عالیات به کشور عراق سفر کردند گفت: همچنین امسال ۳۰ هزار مددجو در پیاده‌روی اربعین با کمک کمیته امداد به کربلا اعزام شدند که این رقم نسبت به سال گذشته ۵۷ درصد افزایش‌یافته است.

احمدیان با بیان اینکه برگزاری اردوهای فرهنگی، آموزشی و زیارتی نقش مؤثری بر توانمندسازی مددجویان دارد، اعلام کرد: از ۱۱۰ هزار مددجویی که طبق برنامه باید تا پایان امسال به زیارت امام رضا (ع) مشرف شوند، ۷۷ هزار نفر در ۹ ماهه نخست امسال اعزام شدند که از این تعداد ۴۰ هزار نفر با کمک خیران و در قالب طرح شوق زیارت به این سفر معنوی رفتند.

وی با اعلام اینکه سرانه هر مددجو برای سفر به مشهد مقدس ۴۰۰ هزار تومان است گفت: در این مدت ۳۱ میلیارد تومان برای سفر مددجویان به مشهد مقدس هزینه شده است که ۱۶ میلیارد تومان از این مبلغ توسط خیران تأمین‌شده است.

احمدیان با بیان اینکه اولویت اعزام مددجویان در قالب طرح شوق زیارت با افرادی است که تاکنون به این سفر معنوی نرفته‌اند و یا از آخرین سفر آنها به مشهد مقدس مدت‌زمان طولانی گذشته است گفت: ۵۰ درصد از مددجویان اعزام‌شده به مشهد مقدس در ۹ ماهه نخست امسال جزو زیارت اولی‌ها بودند.

معاون فرهنگی کمیته امداد گفت: در این مدت نیز زمینه سفر هشت هزار مددجوی تحت حمایت کمیته امداد به شهر مقدس قم برای زیارت حرم مطهر حضرت معصومه علیهاالسلام و مسجد جمکران فراهم‌شده است.

وی با اعلام اینکه ۹۰ درصد از افراد اعزام‌شده به سفرهای زیارتی را بانوان تحت حمایت کمیته امداد تشکیل می‌دهد گفت: سهم مادران و دختران از سفرهای زیارتی انجام‌شده ۵۱ درصد، دانش‌آموزان ۱۹ درصد، سالمندان ۱۶ درصد، دانشجویان ۱۳ درصد و زوج‌های جوان یک درصد بود.

احمدیان هدف از برگزاری اردوهای فرهنگی، آموزشی و زیارتی را برای مددجویان تقویت و ارتقای باورهای دینی و روحیه خودباوری و ترویج سبک زندگی اسلامی بیان کرد و گفت: بیشترین مددجویان در این مدت از استان‌های تهران، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی و بوشهر به سفرهای زیارتی اعزام شدند.