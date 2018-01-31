به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر زبردست ظهر چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی سمنان با رویکرد تبیین مباحث اقتصادی ضمن بیان اینکه در شرایط تغییر اقلیم، بروز پدیده خشک‌سالی و کمبود منابع آب، باید به دنبال اصلاح ساختارها در حوزه کشاورزی باشیم، ابراز داشت: به‌منظور بهره‌برداری بهینه از خاک و آب باید به سمت تغییر الگوی کشت و جایگزینی محصولات با نیاز آبی کمتر حرکت کنیم که در این راستا تغییر الگوی کشت از ابتدای سال زراعی جدید در سمنان انجام می‌شود.

وی بابیان اینکه باید به دنبال مدیریت مصرف آب و ارائه راهکارهای اجرایی در حوزه کشاورزی گام برداریم، افزود: اجرای طرح‌های اصلاح سیستم‌های آبیاری اراضی کشاورزی، توسعه سیستم‌های نوین آبیاری در این بخش و تغییر الگوی کشت ازجمله راهکارهای کاهش مصرف آب به شمار می‌رود.

مشاور عالی اقتصادی استاندار سمنان بابیان اینکه بیش از ۸۶ درصد از آب مصرفی استان صرف بخش کشاورزی می‌شود، ابراز داشت: با توجه به اینکه در استانی با اقلیم خشک و بیابانی زندگی می‌کنیم آب مهم‌ترین عنصر برای تداوم حیات محسوب می‌شود لذا باید به دنبال راهکارهایی برای کاهش این میزان آب مصرفی باشیم.

زبردست بابیان اینکه به‌عنوان یکی از راهکارهای مدیریت منابع آبی باید کشت گلخانه‌ای در استان سمنان افزون شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه در هنگام بارندگی بخشی از آب باران به‌صورت آب‌های سطح از دسترس خارج و هدر می‌رود لذا با طرح‌هایی نیز اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی می‌توان میزانی از افت آب‌های زیرزمینی در استان را جبران کنیم.

وی افزود: دایر شدن کارگروه‌های کشاورزی و آب‌وخاک به‌منظور مطالعه بیشتر بر اجرای سدهای کوچک و بندهای خاکی برای ذخیره‌سازی آب موردنیاز کشاورزی و شرب در دستور کار قرار دارد که در این فضا می‌توان بر نحوه توسعه کشاورزی، بهینه‌سازی مصرف آب و کاهش محصولات آب بر مدیریت بهتری انجام دهیم.