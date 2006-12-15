پیروزی تیم ملی بسکتبال ایران برابر اردن/ آخرین مدال کاروان ورزشی ایران برنز بود

به گزارش خبرنگار مهر اعزامی به دوحه قطر، تیم ملی بستکبال کشورمان پیش از ظهر امروز در دیدار رده بندی مسابقات بسکتبال بازیهای آسیایی دوحه به مصاف اردن رفت و توانست با کسب برتری84 بر 78 برابر این تیم برای نخستین بار مدال برنز بازیهای آسیایی را از آن خود کند.

ملی پوشان بسکتبال ایران در این بازی کوارترهای اول و دوم را به ترتیب با نتایج 21 بر 16 و 22 بر 16 پیروز شدند و تنها کوارتر چهارم را با نتیجه 22 بر 17 به اردن واگذار کردند. این در حالیست که کوارتر سوم با نتیجه تساوی 24 بر 24 به اتمام رسید.

امتیاز آورترین بازیکن تیم کشورمان مهدی کامرانی بود که به تنهایی 19 امتیاز را نصیب تیم کشورمان کرد. تیم ملی بسکتبال کشورمان درحالی موفق به غلبه بر اردن و کسب مدال برنز بازیهای آسیایی دوحه شد که در مرحله مقدماتی این دوره از مسابقات برابر همین حریف نتیجه را واگذار کرده بود.

با مدال برنز بسکتبالیستهای ایران جمع مدالهای کاروان کشورمان در پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی به عدد 48 رسید.