به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «مان موهان بانوت» سفیر هند در دمشق از وجود تمایل مشترک میان سوریه و هند برای همکاری موثر و فعال در مرحله بازسازی سوریه خبر داد و گفت: هند بر دوستی با سوریه تمایل دارد و حامی ثبات سوریه است.

وی افزود: با شروع بحران سوریه هند موضع حکیمانه ای در قبال سوریه اتخاذ کرد. بحران سوریه باید از راه مسالمت آمیز و بر اساس گفتگو حل و فصل شود. هند حامی همه طرحهای هدفمند به منظور برگزاری گفتگو میان سوری هاست.

سفیر هند در دمشق ابراز امیدواری کرد که روند بازسازی سوریه با بازگشت ثبات، با سرعت دنبال شود.

وی بیان کرد: سوریه طی ماههای آتی شاهد سفر هیات های هندی خواهد بود.