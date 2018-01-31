تخصیص ۹.۶ میلیارد ریال اعتبارات طرح های هادی روستایی خراسان جنوبی

علی اصغر آسمانی مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای فعالیت های بنیاد مسکن در بحث اجرای طرح های هادی مبلغ ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اعتبار ملی برای اجرای طرح هادی در ۱۴ روستاهای استان ابلاغ شده است.

وی بیان کرد: این اعتبارات برای اجرای طرح هادی در روستاهای غنی آباد و موردستان بشرویه، افضل آباد بیرجند، بین آباد خوسف، تنگل و خوان درمیان، مهمان شهر زیرکوه، نرم سرایان، وزغ و اسغول سربیشه، چیروک طبس، باغستان علیا فردوس، سفتوک قاین و دهسلم نهبندان هزینه خواهد شد.

تهیه طرح هادی ۸۶۲ روستا

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب خراسان جنوبی با اشاره به وجود ۹۱۸ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان، عنوان داشت: از این تعداد تاکنون برای ۸۶۲ روستا طرح هادی تهیه شده است.

آسمانی مقدم اضافه کرد: همچنین تاکنون برای ۸۷ روستا بازنگری طرح انجام و برای ۷۲ روستای زیر ۲۰ خانوار نیز طرح هادی تهیه شده است.

به گفته وی تاکنون بالغ بر ۹ میلیارد و ۵۹۶ میلیون تومان برای تهیه طرح های هادی روستایی استان هزینه شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب خراسان جنوبی همچنین از اجرای طرح هادی برای ۴۸۱ روستای استان خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح ها نیز تاکنون ۷۷ میلیارد و ۱۸ میلیون تومان هزینه شده است.

تخصیص ۳۶.۵ درصدی اعتبارات استانی

آسمانی مقدم با بیان اینکه در سال جاری از محل اعتبارات استانی ۱۳ میلیارد و ۸۸۵ میلیون تومان برای تهیه و اجرای طرح هادی روستایی اختصاص یافته است، بیان داشت: تاکنون حدود ۳۶.۵ درصد این اعتبارات تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: اگر این اعتبارات به صورت کامل تخصیص یابد طرح هادی ۱۶۹ روستا اجرا می شود که از این تعداد ۲۰ روستا جدید و مابقی نیز روستاهای نیمه تمام هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب خراسان جنوبی با اشاره به اینکه همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۵۰ میلیون تومان اعتبار ملی برای اجرای طرح بافت باارزش روستایی و روستاهای هدف گردشگری تخصیص یافته است، بیان داشت: از این میزان ۶۵۰ میلیون تومان برای اجرای طرح های بافت باارزش و ۲۰۰ میلیون تومان نیز برای روستاهای هدف گردشگری هزینه می شود.

آسمانی مقدم اضافه کرد: همچنین در این مدت پنج میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان اعتبار قیر رایگان به خراسان جنوبی تخصیص یافته است.