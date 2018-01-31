۷۵ درصد جمعیت آران و بیدگل تحت پوشش تامین اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل معینی نژاد ظهر چهارشنبه، در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به حجم بالای افراد تحت پوشش تامین اجتماعی کلینیک تخصصی تامین اجتماعی می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات درمانی افراد تحت پوشش باشد.

وی با اشاره به اینکه این کلینیک از حدود یک هفته قبل به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرده است، گفت: پس از رفع مشکلات سطحی این طرح بزرگ که از حدود دو سال قبل عملیات احداث آن با اعتبار ۱۶۰ میلیارد ریال آغاز شده در دهه فجر افتتاح رسمی می شود.

فرماندار آران و بیدگل تاکید کرد: عملیات ساخت دو بیمارستان تخصصی در آران و بیدگل از بیش از پنج سال قبل آغاز شده است و تاکنون پیشرفت فیزیکی مناسبی داشته است.

وی گفت: تلاش مدیریت شهرستان تحت پوشش قرار دادن یکی از دو بیمارستان های در حال ساخت شهرستان در حوزه تامین اجتماعی است تا ۷۵ هزار نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بتوانند از آن خدمات رایگان درمانی و بهداشتی دریافت کنند.

معینی نژاد در ادامه به معضل بزهکاری اجتماعی در آران و بیدگل هم اشاره کرد و افزود: آمار بزهکاری اجتماعی در آران و بیدگل با وجود جو مذهبی آن بسیار بالاست.

وی با اشاره به اینکه آران و بیدگل از نظر سرانه فضای ورزشی در وضع مطلوبی در کشور قرار دارد، تصریح کرد: برای رفع برخی از مشکلات فرهنگی و اجتماعی در شهرستان باید تمام مسئولان و نهادهای دولتی و مردمی برنامه ریزی لازم برای آموزش و آگاهی رسانی انجام دهند.