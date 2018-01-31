مسابقه دومیدانی کشوری پیشکسوتان در سوادکوه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا احمدزاده بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به برگزاری مسابقه دو میدانی کشوری پیشکسوتان در شهرستان سوادکوه در ۱۹ بهمن ماه، افزود: در این مسابقه، قهرمانان پیشکسوت تیم ملی دو میدانی حضور خواهند داشت.
رئیس اداره ورزش و امور جوانان شهرستان سوادکوه، با بیان اینکه تیم والیبال شهرستان در بازی مرحله اول لیگ دسته دو والیبال با برتری بر تیم والیبال جویبار، صدرنشین گروه خود است، از میزبانی شهرستان سوادکوه در مرحله دوم این سری از مسابقات خبر داد.
وی یکی از مهمترین پروژههای عمرانی-ورزشی شهرستان را پروژه سالن چندمنظوره شهر آلاشت دانست و با بیان اینکه احداث این مجموعه هزارمتری، یازده سال بهطول انجامیده است، ابراز امیدواری کرد که اکنون، با اختصاص اعتبار ۱۵۰ میلیون تومان، این پروژه تا پایان سال آینده به بهرهبرداری برسد.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سوادکوه از ورود سرمایهگذار بخش خصوصی برای احداث کمپ ورزشی به متراژ ۵ هزار متر در روستای تاریخی لاجیم خبر داد و افزود: این مجموعه شامل مجتمع اقامتی ورزشی ویژه تیمهای ورزشی، زمین فوتبال و والیبال ساحلی، سالن فوتسال با چمن مصنوعی، سالن سرپوشیده چندمنظوره، استخر و زمین تنیس خواهد بود و در حال حاضر، پیگیر کسب مجوز از ادارهکل ورزش استان هستیم تا فاز اول آن با ۶ میلیارد تومان آغاز شود.
وی با بیان اینکه در هفته آینده مسابقات کشتی چندجانبه در سه رده سنی با همکاری ناحیه مقاومت بسیج در شهرستان برگزار میشود، افزود: همچنین، سیودو برنامه و مسابقه سازماندهیشده از جمله دو همایش پیادهروی روستایی و شهری در این ایام در شهرستان انجام خواهد شد.
احمدزاده با اعلام اینکه در مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته نوجوانان در اصفهان، سیدطاها حسینی مقام اول قهرمانی کاراته کشور را در رده سنی خود کسب کرد، افزود: در رده بزرگسالان نیز از شهرستان، به مساابقات انتخابی تیم ملی در کردستان، اعزام داریم.
رئیس اداره ورزش شهرستان سوادکوه از راهاندازی هیئت شمشیربازی شهرستان خبر داد و افزود: رئیس این هیئت، شهردار پلسفید بوده و مقرر شد تا بهزودی سالن شمشیربازی این شهرستان تجهیز شود.
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