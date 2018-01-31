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۱۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۰۰

استاندار زنجان:

تشکل‌ها در اکثر حوزه‌ها توانمند ظاهر شده‌اند

تشکل‌ها در اکثر حوزه‌ها توانمند ظاهر شده‌اند

زنجان-استاندار زنجان تاکید کرد: دولت به جایگاه تشکل‌ها توجه ویژه‌ای دارد؛ چرا که معتقد است تشکل‌ها در اکثر حوزه‌ها توانمند ظاهر شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش‌امیری بعد از ظهر  چهارشنبه در همایش تجلیل از سمن‌ها و خیرین استان زنجان در محل سالن همایش‌های استاد رضا روزبه شهر زنجان، با بیان اینکه تشکل‌ها همواره نزد دولت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند، افزود: این اهتمام از آنجا نشأت می‌گیرد که بارها دیده‌ایم گاهی اقداماتی را که دولت قادر به انجام آن نیست و از توانش خارج است، توسط تشکل‌ها به سهولت انجام می‌شود.

وی با یادآوری اینکه همواره نگاه دولت تدبیر و امید به تشکل‌ها، توأم با توانمندی این تشکل‌ها بوده است، تصریح کرد: امروز اگر در برخی از اقدامات با چالش مواجه هستیم، به دلیل نبود حلقه‌ای است که زنجیره ارتباط تنگاتنگ بین دولت و مردم را تکمیل می‌کند، به همین خاطر معتقدیم سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در حکم این حلقه مفقوده باشند.

استاندار زنجان در ادامه با تاکید بر اینک دولت یازدهم و دوازدهم همواره به سمن‌ها به‌عنوان یک ظرفیت بالقوه برای مواقعی که دولت در انجام برخی امور با مشکل مواجه است، نگاه کرده است، افزود: تجربه نشان داده است که تشکل‌های مردمی سال‌ها است که در حیات اجتماعی ایران حضور مؤثری داشته و در حوزه‌های متعدد اشاعه یافته‌اند.

درویش‌امیری با بیان اینکه اگر امروز خواهان توسعه همه جانبه کشور هستیم، راهی جز همکاری دولت و ملت نداریم، اظهار کرد: امروز همه ما نیازمند تغییر نگاه در عرصه‌های مختلف هستیم، به‌ویژه اینکه این تغییر نگاه باید منتج به توسعه شود، بنابراین نمی‌توان توسعه را محدود به دولت و یا ملت کرد؛ چرا که مفهوم توسعه در همکاری این دو معنی پیدا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد همواره در ادوار گذشته با فراز و فرودهایی مواجه بوده‌اند که همین امر باعث شده تا در برهه‌ای فعالیت و جایگاه آن‌ها در جامعه پررنگ شده و در مقطعی نیز به دلیل وجود چالش‌هایی در این بخش، کمرنگ شده است.

کد مطلب 4215723

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