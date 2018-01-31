به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویشامیری بعد از ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از سمنها و خیرین استان زنجان در محل سالن همایشهای استاد رضا روزبه شهر زنجان، با بیان اینکه تشکلها همواره نزد دولت از جایگاه ویژهای برخوردار بودهاند، افزود: این اهتمام از آنجا نشأت میگیرد که بارها دیدهایم گاهی اقداماتی را که دولت قادر به انجام آن نیست و از توانش خارج است، توسط تشکلها به سهولت انجام میشود.
وی با یادآوری اینکه همواره نگاه دولت تدبیر و امید به تشکلها، توأم با توانمندی این تشکلها بوده است، تصریح کرد: امروز اگر در برخی از اقدامات با چالش مواجه هستیم، به دلیل نبود حلقهای است که زنجیره ارتباط تنگاتنگ بین دولت و مردم را تکمیل میکند، به همین خاطر معتقدیم سازمانهای مردمنهاد میتوانند در حکم این حلقه مفقوده باشند.
استاندار زنجان در ادامه با تاکید بر اینک دولت یازدهم و دوازدهم همواره به سمنها بهعنوان یک ظرفیت بالقوه برای مواقعی که دولت در انجام برخی امور با مشکل مواجه است، نگاه کرده است، افزود: تجربه نشان داده است که تشکلهای مردمی سالها است که در حیات اجتماعی ایران حضور مؤثری داشته و در حوزههای متعدد اشاعه یافتهاند.
درویشامیری با بیان اینکه اگر امروز خواهان توسعه همه جانبه کشور هستیم، راهی جز همکاری دولت و ملت نداریم، اظهار کرد: امروز همه ما نیازمند تغییر نگاه در عرصههای مختلف هستیم، بهویژه اینکه این تغییر نگاه باید منتج به توسعه شود، بنابراین نمیتوان توسعه را محدود به دولت و یا ملت کرد؛ چرا که مفهوم توسعه در همکاری این دو معنی پیدا میکند.
وی خاطرنشان کرد: سازمانهای مردمنهاد همواره در ادوار گذشته با فراز و فرودهایی مواجه بودهاند که همین امر باعث شده تا در برههای فعالیت و جایگاه آنها در جامعه پررنگ شده و در مقطعی نیز به دلیل وجود چالشهایی در این بخش، کمرنگ شده است.
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