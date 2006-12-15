حضور پر شور رای اولی ها در انتخابات آذربایجان غربی

حجت الاسلام نیساری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه اضافه کرد: رای اولی ها به عنوان اولین مشارکت سیاسی و اجتماعی خود به صورت گسترده حاضر شدند.

وی از کمبود 50 درصدی تعرفه ها در برخی از شعب اخذ رای در استان خبر داد و گفت: از حدود ساعت 13 به بعد با درخواست های مکرر صندوق های سیار برای برخی مناطق هستیم و در برخی شعب با کمبود تعرفه مواجه شده ایم .

نیساری اضافه کرد: هم اکنون در راستای کمبود 50 درصدی تعرفه ها در شعب با هماهنگی ستاد انتخابات و فرمانداری ها و بخشداری ها برای تامین برگ رای اقدامات لازم صورت گرفته است.

وی حضور پرشور و گسترده مردم استان علی رغم با رش شدید برف و شرایط نامساعد جوی را جواب دندان شکنانه به استکبار و ایادی آن ذکر کرد.

سرپرست هیات نظارت بر انتخابات آذربایجان غربی با تقدیر از حضور گسترده مردم گفت: بازهم مردم غیور خطه آذربایجان غربی با حضور پرشور خود در پای صندوق های رای، برگ زرین دیگری در تاریخ کشور رقم زدند که پیش بینی می شود این حضور پرشور تا پایان انتخابات با حضور بیشتر تداوم یابد.

وی در خاتمه تعداد ناظران سازماندهی شده و آموزش دیده شورای نگهبان از سوی هیات نظارت در شهرها و روستاهای استان را 7 هزار نفر عنوان کرد که در تمامی شعب استان مستقر هستند.