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۱۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۵۴

فرماندار هرسین خبر داد:

تصویب ۳۱ طرح کشاورزی با اعتبار ۲۳۰ میلیارد ریال در هرسین

تصویب ۳۱ طرح کشاورزی با اعتبار ۲۳۰ میلیارد ریال در هرسین

کرمانشاه- فرماندار شهرستان هرسین گفت: ۳۱ طرح کشاورزی با اعتبار ۲۳۰ میلیارد ریال و ۸ طرح در بخش میراث فرهنگی و گردشگری با اعتبار ۱۷ میلیارد ریال در هرسین تصویب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین جلسه کمیته اشتغال و سرمایه شهرستان هرسین امروز برگزار شد.

 این جلسه با دستور کار بررسی پرونده متقاضیان به ریاست فرماندار و با حضور اعضای کمیته اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان هرسین در محل دفتر فرماندار تشکیل شد.

 در آغاز این جلسه امیر شاه آبادی فرماندار شهرستان هرسین از طرح اشتغال فراگیر و پایدار بعنوان یکی از مهمترین دستاوردهای دولت در جهت ایجاد اشتغال و توانمندسازی جوامع روستایی یاد کرد و بیان داشت: دولت بر رفع مشکلات بیکاری و کاهش آسیب‌های ناشی از آن در کشور اهتمام جدی دارد.

 شاه آبادی همچنین از ادارات عضو کمیته اشتغال و سرمایه‌گذاری بخاطر توجه جدی به این طرح و اطلاع رسانی های مؤثر تقدیر کرد.

در این جلسه تعداد ۳۱ طرح در بخش کشاورزی با اعتبار ۲۳۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۱۰۷ نفر و ۸ طرح در بخش میراث فرهنگی و گردشگری با اعتبار ۱۷ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۱۶۰ نفر به تصویب رسید.

 فراخوان متقاضیان طرح های مصوب شده جهت ثبت نام در سایت کارا از مهمترین مصوبات این جلسه بود.

کد مطلب 4215767

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