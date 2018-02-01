خبرگزاری مهر - گروه استان﻿ها: برخوردهای نامناسب با خبرنگاران تازگی ندارد، پای درد دل هر خبرنگاری بنشینی شاید از برخوردهای شدید و بی احترامی برخی مسئولان در سال﻿های گذشته خاطره﻿ ای ناگوار به یاد داشته باشد، از انتقادهای تندی که به انعکاس دقیق! صحبت﻿های خود در نشست﻿های خبری دارند تا گلایه از خبرنگار برای انتقاد از عملکرد یک نهاد و اینکه چرا تعریف و تمجیدی از آنها در رسانه﻿ ها انجام نشده است.

گاهی ضبط صدای مسئولان نیز در جلوگیری از اعتراضات و بی احترامی﻿ های آنها موثر نیست چراکه پس از اینکه مشکلی به خاطر اظهارات آنها ایجاد می﻿شود، سریع گناه صحبت﻿های اشتباه یا درست خود را نیز به گردن خبرنگار بیچاره انداخته ومدعی می﻿ شوند گرچه آنها این سخنان را در همایش یا نشست بیان داشتنه ﻿اند اما خبرنگاران حق انعکاس آنها را نداشته﻿ اند.

داستان خبرنگاران و مسئولانی که انتقاد از عملکرد خود را برنمی تابند

اگر برخوردهایی مانند کشیدن میکروفون از دست خبرنگار و توهین به آنها توسط برخی مقامات بالادستی را جزو موارد معدود برخورد نامناسب مسئولان به شمار آوریم اما باید گفت اغلب مسئولان حداقل از خبرنگاران انتظار میرزابنویسی و بله قربان﻿گویی صرف دارند. تماس های متعدد برای حذف فلان پاراگراف از متن خبر یا توصیه برای نگارش فلان تیتر تمجیدآمیز نشان از این می دهد که برخی مسئولان برخلاف ادعاهای دموکراسی نمایانه خود، نه به آزادی عمل خبرنگار اعتقاد دارند و نه انتقاد از عملکرد خود را برمی تابند.

اما رسانه﻿ ای شدن برخورد نامناسب فرماندار گلپایگان با یک خبرنگار و انتشار فیلم در فضای مجازی این بار به کمک خود خبرنگاران آمد تا این نوع برخوردهای متعدد برخی مسئولان با خبرنگاران از پرده پنهانِ سکوت بیرون آمده و برای تمام مردم و مسئولانی که شاید از سختی﻿های کار خبرنگاران بی اطلاع هستند آگاهی بخش باشد به نوعی که هنرمندان نیز در صفحات اجتماعی خود به این امر اعتراض کردند.

کار به جایی رسید که استاندار اصفهان از برخورد نامناسب این مقام مسئول چندین بار عذرخواهی و فرماندار گلپایگان را برکنار کرد و در آخرین صحبت خود آورده است که این برخورد زیبنده نماینده دولت نبوده است.

مهرعلیزاده: برخورد فرماندار گلپایگان زیبنده نماینده دولت نبود

محسن مهرعلیزاده ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران در خصوص برکناری فرماندار گلپایگان به دلیل توهین به یک خبرنگار، اظهار داشت: امروز صبح فرماندار را دیدم و بخش های مختلف اداری را مکلف کردم که با وی صحبت کنند و ماوقع را جویا شوند.

استاندار اصفهان در ادامه افزود: گرچه شرایط خاص بوده ولی برخوردی که صورت گرفته و اتفاقی که افتاده در آن رعایت شان خبرنگار، مردم و اصحاب رسانه نشده و این رفتار زیبنده نماینده دولت هم نبوده است به همین دلیل با بررسی هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که فرماندار را جایگزین کرده و سرپرست تعیین کنیم که اکنون سرپرست مشغول به کار شد.

یکی از خبرنگاران با سابقه اصفهان در ارتباط با برخوردهای مسئولان با خبرنگاران به مهر می﻿گوید: اتفاقی که در گلپایگان رخ داد موضوعی جدید نیست، ما در طول سال﻿های گذشته رفتارهای بدتر از این را شاهد بودیم اما این بار موضوع رسانه﻿ ای شده است.

وی افزود: حتی در برخی موارد رسانه﻿ ای شدن موضوع نیز تاثیری نداشته است همانگونه که شاهد بودیم برخی مقامات بلندپایه دولتی نیز برخوردهای بدی با خبرنگاران داشتند و به سختی حاضر به عذرخواهی شدند.

مریم فاطمی با بیان اینکه در طول سالیان گذشته خبرنگاران در قبال برخی رفتارهای نه چندان شایسته بعضی مسئولان تنها سکوت اختیار کرده اند چراکه وظیفه خود را در جای دیگر و در خدمت به مردم جست و جوی می کنند، با لحنی طنزگونه تاکید می﻿کند: نباید ضرب﻿المثل﻿های ایرانی را دست کم بگیریم که کاسه صبر انسان جایی لبریز می﻿شود و گویی برخورد نامناسب فرماندار سابق گلپایگان با یک خبرنگار همچون جرقه ﻿ای بود که در انبار باروت دل خبرنگاران افتاد.

صدای سرد سکوت خبرنگاران شکست

مهری صابریان خبرنگار دیگری است که در واکنش به اتاق رخ داده در گلپایگان به مهر می﻿گوید: این بار دیگر صدای سرد سکوت شکسته شده تا برخوردهای نامناسب با خبرنگاران که سالیان سال است از چشم مسئولان و مردم پنهان مانده است، برای عموم رسانه ای شود.

وی اضافه کرد: در سال﻿های اخیر این برخوردهای نامناسب روند پرشتابی گرفته بود به نوعی که در خود من نوعی کلافگی ایجاد کرده بود، در جلسات برخی نهادها به هیچ عنوان شرکت نمی﻿کنم چراکه شان خود را از میرزابنویسی و تعریف و تمجید صرف دور می﻿دانم.

این خبرنگار تصریح می کند: در طول سالیان گذشته برخی مسئولان با لابی گری اجازه هر نوع انتقاد از خود را سلب کرده ﻿اند و حتی با وعده رپرتاژ برخی خبرنگارنماها را وادار به واکنش بر علیه خبرنگاری که اقدام به انتقاد کرده است می کنند.

ظهور و بروز خبرنگارنماها در ایجاد برخی مشکلات بی تاثیر نیست

این نکته را از نظر دور نمی﻿داریم که ظهور و بروز پدیده جدیدی به نام خبرنگارنماها در سال های اخیر در ایجاد برخی مشکلات بی تاثیر نیست، افرادی که با دریافت مجوز انتشار یک رسانه گمنام و بی نام و نشان یا با اسامی عجیب و غریب! در تمام جلسات خبری از هر حوزه ﻿ای حضور پیدا می﻿ کنند و در تمام عرصه ها مدعی هستند، در طول جلسه تنها به نگارش یا تایپ بقیه خبرنگاران نگریسته، با پرسیدن پرسش های بی ربط یا توضیح طوماری از مشکلات استان به جای طرح پرسش، از وقت تمام خبرنگاران مایه می ﻿گذارند و در نهایت نیز خبر خود را از روی دیگر رسانه ﻿ها کپی می کنند.

البته این امر مجوزی نیست تا مسئولان عملکرد و برخورد خود را بر اساس رفتار خبرنگارنماها برنامه ﻿ریزی کنند چراکه در طول سالیان مختلف به یقین فعالیت خبرنگارهای زحمتکشی را نیز شاهد بوده ﻿اند که تنها دغدغه بیان مشکلات کشور و یا انعکاس مشکلات مردمی را دارند و حتی شاید از جیب خود در برخی موارد هزینه کنند.

برخورد شدید رسانه ها و شبکه های مجازی با اتفاق اخیر یک بار دیگر قدرت رسانه﻿ ای خبرگزاری﻿ها و مطبوعات را به رخ کشید تا این پیام را به مسئولان منتقل کند که اگر خبرنگاری از روی حجب شخصی و یا به دلیل حفظ منفعت مردمی در برابر عملکردهای نامناسب آنها سکوت می کند از روی انفعال نیست، قدرت رسانه ای می تواند میز و دفتر مسئولان را نیز جابجا کند، پس به عنوان خادمان مردم مراقب برخوردهای خود در برابر همین مردم باشید. گاه پیش از حسابرسی روز عدل نیز باید حساب پس داد.