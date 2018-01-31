۵۶۸ طرح عمرانی در بخش کشاورزی آذربایجان غربی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسمعیل کریم زاده بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه این طرح ها با اعتباری بالغ بر ۳۹۳ میلیارد و ۷۱۲ میلیون ریال در سطح استان اجرا شده اند افزود: با بهره برداری از این طرح‌ها برای ۱۱۱۴ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد شده و ۱۱۲۰۷ خانوار نیز از عواید اجرای این طرح‌ها بهره مند می‌شوند.

کریم زاده ادامه داد: این طرحها ۵۳۸ طرح در بخش آب و خاک، ۱۳ طرح در بخش عشایر، شش طرح در بخش تولیدات دامی، چهار طرح در زیر بخش صنایع تبدیلی و غذایی، چهار طرح در زیر بخش تولیدات گیاهی وسه طرح در زیر بخش تعاون روستایی را شامل می شود.

وی اجرای آبیاری تحت فشار، مرمت، لایروبی و بازسازی قنات، خطوط انتقال آب با لوله، پوشش بتنی انهار سنتی را از جمله طرح های افتتاحی در زیر بخش آب و خاک برشمرد و افزود: با بهره برداری از ۵۳۸ طرح افتتاحی که با صرف اعتباری بالغ بر ۱۴۷ میلیارد و ۳۱۷میلیون ریال و اشتغالزایی برای ۹۷۲ نفر اجرا شده است، تعداد ۹۹۸ خانوار روستایی از مزایای اجرای این طرح‌ها بهره مند می‌شوند.

کریم زاده تاکید کرد:همزمان با گرامیداشت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی از مجموع ۵۳۸ پروژه قابل افتتاح در بخش آب و خاک به تعداد ۵۳۶ پروژه اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار به مساحت ۵۸۴ هکتار، آماده بهره برداری شده است که تجهیز اراضی باغی و زراعی استان به سیستمهای نوین آبیاری نقش بسزایی در صرفه جویی و مدیریت آب مصرفی در بخش کشاورزی و کمک به بحران کم آبی دریاچه آرومیه خواهد داشت.

۱۳ واحد تولید عرقیات گیاهی در آذربایجان غربی فعالیت می کند

وی، شش طرح در بخش تولیدات دامی با صرف ۸۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال و اشتغالزایی برای ۵۲ نفر، چهار طرح در بخش صنایع تبدیلی و غذایی کشاورزی با صرف ۱۰۱میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و اشتغالزایی برای ۳۴ نفر،سه طرح در زیر بخش مدیریت تعاون روستایی با صرف اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال و اشتغال زایی برای ۳۰ نفر و چهار طرح در زیر بخش تولیدات گیاهی با صرف اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال و اشتغال زایی ۲۶ نفر و ۱۳ طرح عشایری با صرف پنج میلیارد و ۲۹۵ میلیون ریال را از دیگر طرح‌های افتتاحی در این ایام عنوان کرد.

کریم زاده همچنین اضافه کرد: احداث و تجهیز سردخانه بالای صفر،واحد سورتینگ و بسته بندی میوه؛ راه اندازی مرغداری گوشتی، تهیه خوراک دام ، گاومیش داری صنعتی، بره پرواری، گلخانه شاخه بریده و پرورش سبزی و صیفی، احداث و مرمت و بازسازی ایلراه عشایری، مرمت چشمه و احداث آبشخور ، لوله گذاری خط انتقال آب شرب و ابرسانی سیار از جمله طرحهای افتتاحی هستند که در این ایام مورد بهره برداری قرار می گیرند .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در ادامه در خصوص تولید عرقیات گیاهی در استان خبر داد و افزود: استان در زمینه تولید عرقیات گیاهی و تعداد واحدهای صنایع تبدیلی رتبه برتر کشوری را داراست.

کریم زاده با بیان اینکه هم اکنون ۱۳ واحد تولید عرقیات گیاهی با ظرفیت هفت هزار و ۱۷۳ تن فعال است عنوان کرد: مجوز و تسهیلات لازم از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان برای متقاضیان و علاقمند به ایجاد صنایع تبدیلی در بخش گیاهان دارویی صادر می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در تنظیم بازار شب عید با بیان اینکه آذربایجان غربی معین ۸ استان کشور در زمینه تامین سیب شب عید است گفت: در این راستا دو هزارتن پرتقال تامسون شمال و ۸۰۰ تن سیب درجه یک و ممتاز برای تامین بازار شب عید خریداری و ذخیره سازی شده است.

۵۰ الی ۶۰درصد مطالبات چغندرکاران پرداخت شده است

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی با تولید ۱.۶ هزارتن محصولات باغی، ۵۴۰ هزارتن محصولات دامیف ۱۷هزارتن محصولات شیلات، ۴.۵ میلیون تن محصولات زراعی ۶.۶ درصد از محصولات کشاورزی کشور را تامین می کند گفت: در طول سال ۹۶ و در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید، در مناسبتهای مختلف مانند هفته جهاد کشاورزی و هفته دولت، ۲۸۲طرح متنوع را با اعتباری بالغ بر ۴۸۳میلیارد ریال در سطح استان افتتاح کرده ایم که در این قالب برای ۵۳۵۰ نفر بصورت مستقیم اشتغالزایی شده است.

وی در خصوص پرداخت مطالبات چغندرکاران در استان افزود: تاکنون ۵۰ الی ۶۰ درصد مطالبات چغندرقندکاران استان پرداخت شده است و پیگر هستیم تا مابقی مطالبات این عزیزان تا پایان اسفند ماه سال جاری و حداکثر تا پایان نیمه اول فروردین سال آتی، پرداخت شود.

کریم زاده در خصوص طرح های ستاد احیای دریاچه ارومیه در بخش کشاورزی نیز ادامه داد: با توجه به تغییر شرایط اقلیمی و محدویت در منابع آبی در راستای حمایت از برنامه های ستاد احیاء دریاچه ارومیه از کشاورزان عزیز خواستاریم بدلیل نیاز آبی بالای چغندرقند، کشت این محصول را با کشت محصولاتی نظیر ذرت علوفه ای که نیاز آبی کمتری دارند، جایگزین کنند در این میان استفاده از بذور اصلاح شده جدید ذرت با دوره کشت ۹۰ روزه در تناوب زراعی بسیار مناسب است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در خصوص حمایت از باغداران افزود: امسال میزان ۴۴ هزار تن سیب صنعتی توسط سازمان تعاون روستایی کشور از باغداران کل کشور خریداری شده که ۴۱ هزار تن آن از باغداران استان آذربایجان غربی خریداری شده است.