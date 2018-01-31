حضرت فاطمه (س) ظرف تجلی قرآن ناطق است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدشهاب‌الدین حسینی امروز در همایش روحانیت که در آستانه دهه مبارک فجر در سالن سوره تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی برگزار شد، یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس و مدافع حرم را گرامی داشت.

وی در ادامه ضمن خوش‌آمد گویی به مهمانان جلسه، به فرارسیدن ایام فاطمیه اشاره کرد و افزود: قرآنی که نازل شده صامت است و این ائمه اطهار هستند که مبین قران واقع می‌شوند.

دکتر حسینی ادامه داد: طبق آیات و روایات مختلف ما می‌دانیم که حضرت فاطمه (س) ظرف تجلی ۱۱ قرآن ناطق هستند و اینجاست که می‌توانیم ایشان را تفسیر آیه‌های اول سوره دخان بدانیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه حضرت فاطمه زهرا (س) حقیت نهفته شب قدر هستند خاطرنشان کرد: در بسیاری از آیات قرآن کریم ایشان به عنوان عصاره هستی و خلقت یاد شده‌اند و همین‌ها برای پی بردن بر اهمیت جایگاه این حضرت در جهان کافی‌ست.

وی در پایان ضمن عرض تسلیت ایام حزن و اندون فاطمیه، فرارسیدن ایام مبارک دهه فجر را نیز بر فجرآفرینان و عموم مردم ایران تبریک گفت.