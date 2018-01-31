به گزارش خبرنگار مهر، بهروز امیدی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست مجمع خیران مدرسه ساز با اشاره به اینکه مجمع خیران مدرسه ساز در شهرستان های چهارمحال وبختیاری فعال می شود، اظهار داشت: با فعال شدن مجمع خیران مدرسه ساز در شهرستان های چهارمحال وبختیاری زمینه جذب کمک خیران در بخش مدرسه سازی افزایش می یابد.

وی عنوان کرد: مجمع خیران مدرسه ساز در ۹ شهرستان فعال می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به کمک ۴۵ میلیارد تومانی خیران مدرسه ساز به آموزش و پرورش این استان، اظهار داشت: این میزان کمک نقدی از ابتدای سال ۹۴ تاکنون به آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری توسط خیران انجام شده است.

وی اظهار داشت: خیران نقش مهمی در احداث مدرسه و نوسازی مدارس استان چهارمحال و بختیاری داشته اند.

خیران مدرسه ساز چهارمحال و بختیاری از سال ۱۳۶۱ در مسیرمدرسه سازی در سطح استان چهارمحال و بختیاری وارد شده اند.