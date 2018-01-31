منطقه «وان چای» در هنگ کنگ خالی از سکنه شد/احتمال وقوع انفجار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی اکتشاف یک بمب متعلق به دوران جنگ جهانی دوم در هنگ کنگ، منطقه «وان چای» در این شهر به طور کامل خالی از سکنه شد.

بر اساس این گزارش، بمب مذکور در جریان عملیات یک ساختمان و گود برداری در محله وان چای هنگ کنگ به صورت تصادفی کشف شد و پس از اکتشاف بمب مراتب حادثه سریعا به پلیس هنگ کنگ اطلاع رسانی شده است.

به گفته رسانه های محلی، پلیس هنگ کنگ هزاران تن از سکنه وان چای را تخلیه کرده و اقدام به بستن راه های ورودی به تمامی منطقه کرده است.

به اعتقاد کارشناسان این بمب از نوع بمب های «ویکتوریا» بوده که پس از برخورد با زمین به داخل خاک فرو رفته و عمل نکرده است.

به گفته پلیس هنگ کنگ کار خنثی سازی و استخراج بمب از داخل زمین دستکم تا نیمه شب به طول خواهد انجامید.

لازم به ذکر است روز شنبه نیز در محل احداث همین ساختمان، بمب دیگری شبیه به بمب مذکور توسط پلیس کشف و خنثی شده است.