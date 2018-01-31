به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، عباس حلوائی‌زاده با اشاره به طرح ایمن‌سازی بوستان‌های شهر، اظهار کرد: ایمن‌سازی بوستان‌ها با اعتبار ۷ میلیاردی در مدت یک سال در شهرداری قم کلید خورده که نصب تابلوهای برق ایمن، پایه چراغ‌های مستحکم، اجرای کابل کشی، سرچراغ و تحویل یک به یک مراحل ایمن‌سازی از جمله مهم‌ترین این مباحث است.

مدیرکل نظارت بر امور عمرانی شهرداری قم با بیان اینکه با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال عملیات ایمن‌سازی بوستان‌ها از جمله بوستان غدیر و برخی دیگر از بوستان‌های قدیمی شهر قم تا پایان سال اجرا خواهد شد به مشکل ناایمن بودن آبنماهای موجود در شهر قم اشاره کرد و گفت: برای ایمن‌سازی آبنماها کمیته‌ای در شهرداری قم تشکیل شد و پس از بازدید از آبنماها طرح ایمن سازی و متناسب سازی آبنماها در شهرداری قم طراحی و تصویب شد.

حلوائی زاده با بیان اینکه به دلیل حجم بالای آبنماهای موجود در قم از ابتدای سال ایمن‌سازی آن‌ها به صورت فازبندی عملیاتی شده است، خاطرنشان کرد: در همین راستا ایجاد و احداث موتورخانه خشک ازجمله ویژگی‌های این طرح است تا از حوادث ناشی از برق‌گرفتگی در محوطه آبنماها جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه پروژه ایمن‌سازی بوستان‌ها و آبنماهای شهر با توجه به مشکلاتی که در گذشته برای شهروندان ایجاد شده بود در دو سال گذشته به طور جدی پیگیری می‌شود، تصریح کرد: به طور کلی می‌توان گفت امروز اکثر بوستان‌های خطرساز شهر ایمن شده و بخشی از بوستان‌های محلی و کوچک‌تر شهر باقی مانده که در دستور کار شهرداری است.