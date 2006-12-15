ده قصه گو از سرزمین خود می گویند

به گزارش خبرگزاری مهر ، ده قصه گو از کشورهای ژاپن، نروژ، هندوستان، انگلستان و سوئد، از روز یکشنبه با حضور در چهار کتابخانه کانون واقع در شهر تهران ضمن برگزاری کارگاههای قصه گویی مربیان، برای کودکان قصه میگویند.
یکی از میهمانان دهمین جشنواره قصهگویی امسال ، «میکی ساکورای»، قصه گو، مشاور تلویزیون های ژاپن و مؤسس انجمن داستان گویای ژاپن است .
«جورجیانا کیبل»، میهمان دیگری است که عضویت در گروه قوانین هنرمندان مجتمع هنرمندان متخصص انگلستان، راه اندازی تئاتر بانوان، پایهگذاری و احیای داستانگویی زنده در دهه 80 در لندن، مربی قصه گویی، ریاست سابق فستیوال قصه گویی بینالمللی ، مشاور برنامه قصهگوی بی بی سی و فیلمنامه نویسی را در کارنامه خود دارد.
مانوراما جافا، قصهگوی هندی، نویسنده 65 کتاب کودک ، بیش از 600 داستان و مقاله و پژوهش در خصوص ادبیات کودکان، رئیس هیأت داوری فستیوال بین المللی فیلم کودک اصفهان در سال 1368، رئیس پروژه سواد آموزی در هند، برنامه ریز پروژه «کتاب برای کودکان افغانی» و برنده جایزه منگادوی ادبیات کودکان، قصهگوی دیگری است که به تهران می آید.
« ماری اولزبرگ »، تهیه کننده فستیوالهای داستاننویسی در اسلو، معلم، مربی مهد کودک و تصویرگر سوئدی، « پرجاستین آرماند »،معلم و قصهگوی نروژی ، «مت رنمن»، نویسنده، مدیر هنری فستیوال بینالمللی فابولا، معلم، تصویرگر، «کرستی استابی»، قصهگوی سوئدی، متخصص در داستانگویی، خوانندگی و موسیقی، «کرستی بیورکمن»، نویسنده، مؤسس مراکز فرهنگی و معلم و یکی از دستاندرکاران فستیوال قصه گویی سوئد، «بیته فراستاد»، راهنما و معلم قصهگویی، مربی، هنرپیشه نروژی و «هلگاسامست»، مربی قصه گویی نروژی قصه گویان دیگری هستند که به این جشنواره دعوت شده اند.
این قصه گویان روز یکشنبه در مراکز شماره 15 (پارک کمیل)، شماره 16 (پارک زعفرانیه)، شماره 21 (پارک فدک) و شماره 30 ( بالاتر از فلکه سوم تهرانپارس) کانون، و روزهای س هشنبه و چهارشنبه در محل برگزاری جشنواره قصه گویی واقع در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به اجرای برنامه می پردازند . بنا بر این گزارش، دهمین جشنواره قصه گویی از 27 تا 30 آذر در خیابان حجاب تهران برگزار میشود.
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