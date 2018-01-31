به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین علی نیا در جلسه بررسی مشکلات آب و فاضلاب روستایی و شهری و اداره برق شیروان بابیان اینکه در حال حاضر ۱۳۴ روستای شهرستان تحت پوشش شبکه آب شرب روستایی است، اظهار کرد: اکثریت پیمانکاران شبکه آب و فاضلاب شهری و روستایی شیروان بومی هستند.
وی افزود: در حوزه تأمین آب شرب و عبور از بحرانهای احتمالی، مشارکت مردم و آگاهسازی در صرفهجویی باید با جدیت انجام گیرد.
کاهش ۴۰ درصدی بارندگی در شیروان
فرماندار شیروان نیز در این جلسه بابیان اینکه میزان بارندگی در شهرستان ۴۰ درصد کاهش داشته است، گفت: با توجه به منابع اعتباری محدود، مدیران کل از اعتبارات ملی، کمکحال شهرستان باشند.
امین رضا مرآتی اظهار کرد: مدیران شهرستانی زیرمجموعه وزارت نیرو اقدامات و عملکرد بسیار خوبی داشتهاند اما باوجود اقدامات خوب انجامشده در حوزه تأمین آب شرب روستایی، هنوز نسبت به شاخص استانی پایینتر هستیم.
وی افزود: سد باروز ۲۸ درصد آب ذخیره دارد که بنابر احتیاج سازه سد به این میزان آب ذخیره، نمیتوان خروجی داشت و این یعنی زنگ خطر برای شیروان که امیدواریم با صرفهجویی و مدیریت منابع آب از بحرانها عبور کنیم. وی بابیان اینکه ذخیره آب چشمهها بهشدت کاهشیافته است، افزود: ۲۵ درصد آب رودخانهها کاهشیافته است.
پیشازاین نشست نیز معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار به همراه مدیران دستگاههای مرتبط، از تصفیهخانه فاضلاب در حال احداث شیروان بازدید کردند.
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