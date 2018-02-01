به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از وزارت علوم، منصور غلامی در مراسم آیین تکریم محمد روشن و معارفه حسین سیمایی صراف، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم؛ با تسلیت ایام فاطمیه و تبریک فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی تاکید کرد: باید در ایام دهه فجر ، در محیط دانشگاه‌ها و محیط های دیگر، از طریق بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی، مردم را به آینده امیدوار کنیم.

وزیر علوم در ادامه سخنان خود با اشاره به فلسفه برگزاری آیین تکریم از خدمات مسئولان و مدیران دلسوز در حوزه آموزش عالی اظهار داشت: خانواده بزرگ آموزش عالی یک مجموعه بهم پیوسته است و اعضای هیات علمی چه به عنوان مدیر و چه به عنوان استاد دانشگاه، در راستای یک هدف اساسی که همانا توسعه علم، فناوری و نوآوری در کشور است، خدمت می کنند.

وی با آرزوی توفیق برای دکتر روشن در عرصه های تدریس و پژوهش در دانشگاه گفت: دکتر روشن استادی برجسته و شخصیتی ارزشمند است که امیدوارم جامعه علمی و دانشگاهی بتواند بیشتر از گذشته از ظرفیت های وی بهره ببرد.

وزیر علوم با تاکید بر اینکه «دوران همه مدیریت های اجرایی زودگذر است و هنگام تحویل گرفتن مسئولیت باید به تحویل دادن آن با یک عملکرد مطلوب فکر کنیم» ابراز امیدواری کرد که در دوران فعالیت معاون جدید حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، شاهد تحولی جدید در این حوزه باشیم و فعالیت ها و اقدامات گذشته را تکمیل کنیم.

در بخش پایانی این نشست، دکتر غلامی، وزیر علوم لوح سپاس از خدمات دکتر روشن و حکم انتصاب دکتر سیمایی صراف به سمت معاون حقوقی و امور مجلس را به آنها اعطا کرد.