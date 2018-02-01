۱۸ پروژه آب و فاضلاب دهه فجر در هرمزگان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آب و فاضلاب شهری هرمزگان، امین قصمی بیان داشت: در حال حاضر ۱۴ پروژه در بخش آب شامل؛ اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شهرهای مختلف استان، احداث مخزن و خط انتقال آب در مجموع با اعتباری معادل ۱۴۸ هزار میلیون ریال تکمیل و به بهره برداری می رسد.

وی گفت: اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب در هفت شهر استان در مجموع به طول ۶۶.۵ کیلومتر، احداث مخزن در شهرکهتوئیه و جزیره ابوموسی در مجموع به حجم ۱۰۰۰ مترمکعب، اجرای خط انتقال آب بندرخمیر –لشتغان به طول ۱۰۰۰ متر و بازسازی ایستگاه پمپاژ آب جزیره ابوموسی از جمله مهمترین پروژه های بخش آب آبفای استان در دهه فجر امسال است.

مدیرعامل آبفای استان در ادامه اظهار داشت: در بخش فاضلاب نیز ۴ پروژه در مجموع با اعتبار ۲۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیون ریال در این دهه به بهره‌برداری می‌رسد که این پروژه های شامل؛ احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهرک نبوت و احداث خط انتقال فاضلاب ایستگاه پمپاژ تا شبکه جمع آوری شهر بندرعباس، احداث تصفیه خانه فاضلاب MBBR شهر طولا و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب محلات بندرعباس است.

به گفته وی؛ شبکه جمع آوری فاضلاب محلات بندرعباس شامل؛ بلوار ابوموسی، شهرک توحید، طلائیه، زیباشهر، بلوار سید جمال، محله اوزیها، بلوار ساحلی، سه راه جهانبار، چهارراه نخل، خیابان بهشتی، الهیه شمالی، گوهران ۲۸ و ۵۸ و کوی ملت در مجموع به طول ۲۲.۷ کیلومتر است که با اعتباری معادل ۱۶۱ هزار میلیون ریال اجرا شده است.

وی هدف از اجرای پروژه های فاضلاب را جمع آوری و تصفیه فاضلاب خانگی و بالا رفتن سطح بهداشت عمومی و بهبود محیط زیست شهری بیان کرد وگفت: با اجرای این پروژه ها، یک هزار و ۶۷۰ فقره انشعاب فاضلاب در محلات بندرعباس نصب و واگذار شده است.