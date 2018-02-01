ناجا بیش از ۵۰هزار شهید و جانباز تقدیم کشور کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار حسین اشتری در پنجمین محفل انس پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت ناجا ضمن خیرمقدم به مدعوین اظهار داشت: اگر مجاهدت و زحمات فرماندهان دوران دفاع مقدس و شما پیشکسوتان عزیز نبود شاید امروز این عزت و سربلندی را نداشتیم .

وی تصریح کرد: یاد همه شهدا به ویژه شهدای ناجا را گرامی می داریم و همین طور عزیزانی که در چند سال گذشته در این محفل حضور داشتند و امروز جایشان خالی است .

فرمانده ناجا، ضمن تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه و تبریک ایام مبارک دهه فجر بیان کرد: این روزها یادآور امام خمینی (ره) و مجاهدت های بزرگوارانی است که سبب پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی شدند.

عالی ترین مقام ارشد انتظامی عنوان کرد: خدا را شاکریم در مقطعی زندگی می کنیم که در نظام جمهوری اسلامی نفس می کشیم و به برکت حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی در مسیری قرار داریم که ان شاء الله رضایت خداوند و ائمه (ع) را در پی خواهد داشت.

فرمانده نیروی انتظامی تأکید کرد: هدف از برگزاری این گونه جلسات یادآوری زحماتی است که بزرگواران و همکاران عزیزمان در سال های گذشته به عهده داشتند .

وی خاطر نشان کرد: ما معتقدیم هر مقداری که به پیشکسوتان احترام بگذاریم در واقع به عزیزانی احترام گذاشته ایم که در حال خدمت هستند همان طور که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) فرمودند" پیشکسوتان آئینه ای هستند برای شاغلان"، تقدیر از آنان افتخاری برای ناجا است و ما باید قدردان زحمات این عزیزان باشیم.

سردار اشتری یادآور شد: از حدود ۱۱۰ شهیدی تفحص شده امسال، ۵۵ شهید متعلق به ژاندارمری بود که درستاد ناجا تشییع و از خانواده های آنان تقدیر شد و حدود ۳۰ تن دیگر نیز از همین شهدای گرانقدر متعلق به ژاندارمری شناسایی شدند که سابقه ای بسیار درخشان برای ناجا است.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: ناجا بیش از ۳۰ هزار شهید، ۲۰ هزار جانباز و بیش از ۲ هزار آزاده دارد ، در هر ماه تعدادی از همکارانمان در حین اجرای مأموریت ها به درجه رفیع شهادت نائل می شوند. موضوعی که در ارگان های دیگر بی سابقه است که همچون ناجا باب شهادت باز باشد.

وی تأکید کرد: امروز بزرگترین نعمت الهی یعنی حفظ امنیت و ارتقاء آن ، احساس آرامش و حفظ آن بالاترین افتخار است که مهم ترین مسئولیت را در نظام از این جهت بر عهده ناجا می باشد.

سردار اشتری خاطر نشان کرد: ۸ هزار و ۸۸۵ کیلومتر مرز داریم که مسئولیت بیش از ۸ هزار کیلومتر آن بر عهده ناجا است و حراست مابقی بر عهده سپاه و ارتش می باشد که ناجا نیز در کنار آنها نقش تأثیرگذاری دارد.

فرمانده نیروی انتظامی تأکید کرد: اقداماتی که امسال صورت گرفت و توفیقاتی که ناجا به دست آورده است همه به برکت خون شهدا و رهنمودهای مقام معظم رهبری و همچنین تلاش و مجاهدت های همکاران عزیزمان در نیروی انتظامی است.

وی به دستاوردهای نیروی انتظامی در سال ۹۶ اشاره کرد و گفت: از جمله مأموریت هایی که با شروع سال به اجرا درآمد، برگزاری دو انتخاب بزرگ بود که به دلیل شرایط داخل کشور و منطقه ای از حساسیت بالایی برخوردار بود و با تدابیر فرمانده معظم کل قوا به حمدالله انتخابات به خوبی برگزار شد و از امنیت بالایی برخوردار بود. البته دستگاه های دیگر نیز در کنار این سازمان زحمت کشیدند اما وظیفه و مسئولیت اصلی بر عهده ناجا بود.

سردار اشتری یادآور شد: از دیگر مأموریت های مهم امسال برگزاری کنگره عظیم اربعین حسینی (ع) بود که بیش از ۴ میلیون زائر از مرزهای سه گانه زمینی کشور تردد کردند .

فرمانده نیروی انتظامی افزود: در ایام حج حدود ۹۰ هزار نفر از طریق ۱۸ مرز زمینی و با آمادگی و برنامه ریزی یکساله به خانه خدا مشرف می شوند اما همکاران ما طی تقریبا ۲۰ الی ۳۰ روز همان طور که اشاره شد در سه مرز زمینی چذابه ، شلمچه و مهران حضور داشته و توانستند با فعالیت ۳۰ هزار مأمور در این مرزها افتخار بیافرینند.

وی یادآور شد: یکی از رویدادهای غیرمترقبه امسال زلزله کرمانشاه بود که سبب شد همکاران ما بلافاصله بعد از مأموریت اربعین و از میانه راه به غرب کشور اعزام شوند و همچنین موضوع اقلیم کردستان مطرح شد مأموران ناجا با حضور در شهرهای همجوار این اقلیم توانستند به خوبی از عهده مأموریت شان یعنی برقراری نظم و امنیت برآیند.

سردار اشتری اضافه کرد: مسئله بعدی حوادث اخیر بود که ناجا توانست به گفته مسئولان و به لطف الهی افتخارآفرینی کند چرا که از همان دقایق نخست، نیروهای ما در صحنه حضور یافتند و با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری که همواره می فرمایند "اقتدار توأم با رأفت و مهربانی" توانستند صحنه را به درستی مدیریت کنند.

عالی ترین مقام انتظامی کشور تأکید کرد: رضایت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ، خانواده شهدا، مراجع تقلید، مسئولان و فرماندهان لشکری و کشوری از عملکرد نیروی انتظامی افتخاری بزرگ است به گونه ای که اگر نظرسنجی شود به طور حتم اعتماد مردم نسبت به پلیس افزایش قابل توجهی یافته است.

وی افزود: این موفقیت ها با استفاده از تجربیات شما پیشکسوتان عزیز و داشتن روحیه جهادی و دفاع مقدس به دست آمد امروز ناجا آماده تر از گذشته برای اجرای مأموریت ها است.

سردار اشتری تصریح کرد: خدا را شاکریم که ظرفیت و توان بالایی در بین همکاران و فرماندهان لایق ما قرار داده است، این موضوع به واسطه نهالی است که شما کاشتید و امروز به درختی تنومند و عظیم تبدیل شده است. اگر زحمات شما پیشکسوتان عزیز در این سازمان نبود اکنون ما این موفقیت ها را نداشتیم و از این بابت خدا را شاکریم.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: از همه خانواده های عزیز و کسانی که نقشی در پیشبرد اهداف داشتند تشکر می کنم ، همان طور که مقام معظم رهبری می فرمایند" هر شخص موفقی دلیل موفقیتش همسر و خانواده اش است" اگر این موفقیت ها نصیب ما و شما می شود به واسطه زحمات همسران شما است.

وی خاطر نشان کرد: نقش تأثیر گذار بانوان در دوران دفاع مقدس و برای اجرای و حفظ نظم و امنیت بی بدیل است. بانوان در این دوران بار سنگین اداره امور زندگی را بر دوش می کشیدند .

سردار اشتری تأکید کرد: ان شاء الله مانند گذشته شما فرزندان خودتان در ناجا را از دعای خیرتان بی نصیب نگذارید و ما را در اجرای مأموریت ها حمایت کنید.

فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: این سازمان به صورت امانت در اختیار ما است بایستی به خوبی از آن حفاظت کنیم و همین طور که آن را از شما فرماندهان عزیز و پیشکسوت تحویل گرفتیم تحویل دهیم.