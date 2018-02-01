به گزارش خبرنگار مهر، سید مناف هاشمی، صبح پنجشنبه در مراسم استقبال نمادین از ورود تاریخی حضرت امام (ره) به میهن اسلامی در فرودگاه گرگان اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلاب های دنیا متفاوت است.

وی افزود: امروز حضور رهبر معظم انقلاب باعث اقتدار و صلابت انقلاب جمهوری اسلامی ایران شده است.

استاندار گلستان گفت: حضور حضرت امام در روز ۱۲ بهمن متفاوت از همه حضورها بود که موجب ماندگاری انقلاب اسلامی ایران شد.

وی افزود: حضور مردم در صحنه های مختلف باعث ترس ابر قدرت های جهان از جمهوری اسلامی ایران شده و این موضوع باعث شده تا همیشه ما دشمن داشته باشیم.

هاشمی با بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران بحران زیادی را طی کرده است، اظهار کرد: در دوران دفاع مقدس ۵۰ کشور دنیا علیه ایران به مقابله برخواستند اما تمام توطئه های آن ها خنثی شد و اکنون باید قدر این انقلاب را دانست.

وی تصریح کرد: گاهی از اوقات سختی ها و مشکلات ما را خسته می کند و سخنی را بازگو می کنیم که باعث شیطنت افراد می شود و موجی را به حرکت در می آورد.

استاندار گلستان گفت: در پی اغتشاشات اخیر فتنه گران با شعارهای آمریکایی و اسرائیلی وارد صحنه شدند و فکر کردند که مردم ولایت مدار ما با وجود برخی از مشکلات از انقلاب فاصله خواهند گرفت اما این مردم برای این انقلاب خون دادند و هرگز به راحتی از آن نخواهند گذشت.

وی با بیان اینکه قدر این انقلاب را باید دانست، افزود: در پیروزی انقلاب اسلامی و دیگر دوران ها همه اقشار مردم نقش خود را به خوبی ایفا کردند و اکنون باید از آن پاسداری کرد.

هاشمی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران مدت ۱۳ سال است که شرایط تحریم را طی کرده و اکنون با تحریم سازگار شده است و به راحتی می توان با آن مبارزه کرد.

وی تصریح کرد: تنها نقطه ای که دنیا می تواند به ما فشار آورد این است که کشور محتاج شود اما با اقتداری و توانایی که در لایحه های مختلف جامعه وجود دارد این اتفاق نخواهد افتاد.

استاندار گلستان با بیان اینکه یکی از چیزهایی که آتش را شعله ور می کند اختلافات داخلی است، گفت: امروز دشمنان انقلاب بدانند در هر مقطع از زمان که فشار را بر ملت ما زیاد وارد کردند وحدت بین مردم کامل شد و تمام توطئه های آن ها را خنثی کردند.