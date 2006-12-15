کمبود شدید تعرفه رای در اصفهان / حضور زن 115 ساله آران و بیدگل در پای صندوق رای

عبدالرضا شیبانی مشاور استاندار اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان گفت: با مشارکت گسترده مردم با کمبود شدید تعرفه رای مواجه شدیم و درصدد تامین تعرفه برای شعبه هایی هستیم که با کمبود تعرفه مواجه شده اند.

وی همچنین از سرکشی سید مرتضی بختیاری استاندار اصفهان بر شهر تا نهاد روستاهای مختلف استان اصفهان از صبح امروز خبر داد و افزود: استاندار اصفهان از روستای حیران که دورافتاده ترین روستای استان اصفهان و فاقد راههای ارتباطی است بازدید کرد.

شیبانی همچنین از رای دادن سالخورده ترین زن آران و بیدگل با 115 سال سن خبر داد و گفت: این زن 115 ساله که دارای بیش از 100 نوه و نتیجه است هدف خود را وظیفه شرعی و استفاده از حق رای عنوان کرده است.