سالن ورزشی کارگران راور به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و همزمان با آغاز دهه فجر و سفر رئیس جمهور به استان کرمان علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی راهی شهرستان راور شد.

در این سفر سالن ورزشی چند منظوره اداره کار شهرستان راور با اعتباری حدود دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بهره برداری رسید.

ربیعی همچنین از بیمارستان تامین اجتماعی راور بازدید کرد و خواستار اتمام این پروژه تا اردیبهشت ماه سال ۹۷ شد.

هم اکنون شورای اداری شهرستان راور با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال برگزاری است.

افتتاح و کلنگ زنی هم زمان ۱۷ طرح در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان کرمان با دستور رئیس جمهور و به صورت ویدئو کنفرانس، بازدید از چند طرح عمرانی و خدماتی و شرکت در جلسه شورای اداری استان و ارتقای هتلینگ بیمارستان شهید غرضی سیرجان و افتتاح بخش جراحی قلب باز بیمارستان پیامبر اعظم (ص) از دیگر برنامه های سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان کرمان است.

همچنین امروز و با حضور ربیعی چندین مرکز خدمات بهزیستی، بخشی از پروژه نوسازی و مقاوم سازی شیر خوارگاه مادر کرمان و بخشی از پروژه نوسازی و مقاوم سازی مرکز معلولین شهید فیاض بخش افتتاح می شود.

با حضور ربیعی مرکز اجتماع درمان مدار TC کرمان، مرکز خدمات بهزیستی اداری جیرفت، مرکز خدمات بهزیستی اداری رفسنجان کلنگ زنی می شود.

افتتاح ساختمان اداری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بردسیر، طرح های چندین مجموعه ورزشی کرمان و اداره شهرستان بافت از طریق ویدئو کنفرانس از دیگر برنامه های این سفر است.