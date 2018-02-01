به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیز پور مدیرکل ورزش و جوانان لرستان در مراسم افتتاح خانه‌ دارت خرم‌آباد در سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره امام و شهدا و تسلیت ایام فاطمیه اظهار داشت: خانه‌ دارت استان به نام شهید «ولی اله نادمی» نام‌گذاری شده است.

وی بابیان اینکه خانه‌ دارت استان از سوی انجمن هیئت‌های ورزشی و یک خیر ایجادشده است گفت: این خانه در حد استانداردهای جهانی ایجادشده و امیدواریم روزی برسد که همه انجمن‌های ورزشی مشکلی در رابطه با مکان تمرین و فعالیت نداشته باشند.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان تأکید کرد: ما پیگیر هستیم که علاوه بر فعالیت‌های ورزشی، مشق پهلوانی و جوانمردی را در بین ورزشکاران داشته باشیم.

عزیز پور بابیان اینکه ورزش و جوانان پشتیبانی مالی و سخت‌افزاری را در ایجاد خانه‌دارت استان داشته است.