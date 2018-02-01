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۱۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۰۵

اعلام اسامی آثار راه یافته به بخش پژوهش جشنواره تئاتر تجربه

اعلام اسامی آثار راه یافته به بخش پژوهش جشنواره تئاتر تجربه

اسامی آثار راه یافته به بخش پژوهش هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه، بنا به نظر هیات داوران بخش پژوهش جشنواره طی در جلسه داوری این بخش که در مورخ ١٣٩٦/١١/١١ در ساختمان مرکزی پردیس هنر های زیبا برگزار شد، نهایتا از میان ١٩ اثر راه یافته به مرحله داوری، ٧ اثر جهت ارائه در همایش انتخاب شد.

این پژوهش ها عبارتند از:

«تحلیل گفتمان سکوت از منظر توماس برونو در نمایشنامه های محمد چرمشیر» محمدرضا رسولی- پریسا کیومرثی

«تراژدی یونان به مثابه یک هستی آیرونیک» محمدعلی نراقی

«نقش و تاثیر محیط بر کنش اجتماعی افراد در آثار بهرام بیضایی در چهاچوب نظریه خلوت آلتمن» بهروز قیاسی و سپیده فلاح فر

«مفهوم رند و رندگونگی از منظر غزلیات حافظ در سه نمایشنامه عروسکی بهرام بیضایی» نیلوفر زارع

«بررسی علل استفاده از روایت دایجتیک در نگارش نمایشنامه کپنهاگ. نوشته مایکل فرین» هستی جعفری جوزانی

«بررسی رویکرد اقتباس از آنتیگون، با توجه به نظریه های اقتباسی لیندا هاچن» مهسا شیدانی

«دریدا، آرتو و فقدان کلام» احسان آجرلو

جلسه داوری با حضور میترا علوی طلب، رامتین شهبازی، کاظم نظری و پوریا موسوی مدیر بخش پژوهش هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه برگزار شد.

هجدهمین جشنواره تئاتر تجربه از تاریخ هفتم تا نوزدهم اسفند با دبیری جواد کاوندی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4216139
فریبرز دارایی

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