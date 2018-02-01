تجارب مبارزات دوران انقلاب به نسل جوان امروز منتقل شود

سرهنگ سیروس حیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رشادت‌های اهالی شریف جزیره خارگ در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی و دوران هشت سال دفاع مقدس ستودنی است.

وی اضافه کرد: نقش موثر اهالی شریف جزیره مقاوم خارگ چه در مبارزات تاریخی قبل از انقلاب علیه رژیم های گذشته به‌ویژه در قطع صادرات نفت و چه در پیروزی‌های انقلاب به ویژه دفاع مقدس که به تعداد روزهای جنگ این جزیره مقاوم بمباران شد و همچنین در عرصه‌های مختلف جامعه به خوبی نمایانگر مقاومت، ایثار و از خود گذشتگی اهالی این جزیره مهم و حیاتی کشور است.

فرمانده سپاه خارگ با گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر و تقارن آن با ایام فاطمیه افزود: تقارن این ایام یکی از بهترین فرصت‌ها برای تبیین اهداف اصلی انقلاب اسلامی ایران و باورهای دینی در زمان مبارزه با رژیم ستمشاهی است و باید تجارب این مبارزات به نسل جوان امروز منتقل شود.

وی ادامه داد: باید برنامه‌های این دهه به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که حرمت این ایام حفظ شود، این تقارن مطمئنا محدودیت نیست بلکه بستر مناسب‌تری برای ارائه و صدور پیام های انقلاب اسلامی ایران است.

سرهنگ حیاتی تصریح کرد: امروز دشمنان همچنان در فکر خدشه وارد کردن به ارزش‌ها و آرمان‌های این انقلاب هستند و باید با تمام وجود در برابر آنها مقاومت کرد، وحدت بهترین راه برون رفت از این هجوم‌ها است، با همدلی مسئولان و همراهی ملت شریف ایران بر تمامی فنته‌های استکبار ایران اسلامی پیروز خواهد شد.

وی یادآور شد: وظیفه تمامی مسئولان است که قدردان خون شهدا و امام شهدا باشند که این راه متعالی را برای صدور این انقلاب انتخاب کردند، هم اکنون ایران اسلامی تحت زعامت و رهبری عالمانه مقام معظم رهبری به یکی از قدرت های اصلی و تاثیر گذار منطقه تبدیل شده است و این نشان از عزم جزم ایران اسلامی برای توسعه خود محور بر مبنای اقتصادی مقاومتی است.