به گزارش خبرنگار مهر، داریوش طاهری صبح پنج‌شنبه در مراسم نواختن زنگ انقلاب به میزبانی دبستان گلستان ایوانکی بابیان اینکه حماسه عظیم انقلاب اسلامی در تمام جهان به‌ویژه در جهان اسلام همچون چراغی نورانی می‌درخشد، ابراز داشت: ملت ایران مقابل تمام تحریم‌ها و زیاده‌خواهی دشمنان ایستاده است و اجازه نمی‌دهد دشمنان حتی لحظه‌ای در امور داخلی کشور مداخله کنند.

وی بابیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام راحل طومار نقشه‌های دشمنان را در هم پیچید، افزود: امروز زندگی در سایه آرامش و امنیت را مدیون لاله‌های در خاک خفته هستیم که با نثار خون خود عظمت و اقتدار ازدست‌رفته مردم را به آن‌ها بازگرداندند.

فرماندار گرمسار بابیان اینکه انقلاب اسلامی به برکت خون شهدا در جهان اسلام متبلور است، ابراز داشت: ایام دهه فجر فرصت مناسبی است تا با دیدار از خانواده شهدا و اهدای شاخه گل به آن‌ها اثبات کنیم علیرغم گذران چهار دهه از انقلاب همچنان بر راه و آرمان‌های شهدا ایستادیم.

طاهری بابیان اینکه انقلاب اسلامی به‌عنوان الگویی برای هر ملت آزاده تبدیل‌شده است، تصریح کرد: امروز می‌بینیم که در کشورهای مسلمان از انقلاب ایران الهام گرفته به مبارزه با ظلم و استکبار بر خواسته‌اند که همین امر نشان می‌دهد انقلاب نه‌تنها برای ایران بلکه برای همه کشورهای جهان یک نمونه ارزشمند است.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های روستایی، ایجاد اشتغال روستایی و ساخت مسکن، توسعه مدارس و نظام آموزش‌وپرورش ازجمله دستاوردهای مهم نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود که در مقایسه با قبل از انقلاب خدمات انجام‌شده قابل قیاس نیستند لذا در این ایام باید خدمات انجام‌شده برای همه عموم بازگو شود.

در گرمسار ۶۳ پروژه بااعتباری بالغ‌بر ۴۲ میلیارد ۲۰۰ میلیون تومان طی دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد.