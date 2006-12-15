سیموئز به طور موقت از تیم امید جدا می شود/ زمینه بازگشت وی را فراهم می کنیم

کیومرث هاشمی با بیان این مطلب خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر گفت: سیموئز همراه تیم امید به تهران بازخواهد گشت و پس از آن بلافاصله راهی برزیل خواهد شد تا به مشکل بیماری فرزندش رسیدگی کند.

وی افزود: با سیموئز برای ادامه همکاری با فدراسیون فوتبال مذاکرات مقدماتی را انجام داده ایم و وی پاسخ نهایی را به بعد از مشخص شدن وضعیت بیماری دخترش موکل کرده است.

سرپرست فدراسیون فوتبال افزود: سیموئز قلبا علاقمند به همکاری با فوتبال ایران است و مشکلات خانوادگی تاکنون مانع جدی در این راه است که امیدواریم این مسئله به زودی برطرف شود و بتوانیم همچنان از وجود این مربی کارآمد در تیم امید برای همراهی تیم کشورمان در رقابتهای مقدماتی المپیک چین استفاده کنیم.

کیومرث هاشمی در خصوص دیداربا کره جنوبی و کسب مقام سومی بازیهای آسیایی گفت: تیم ما پس از شکست مقابل قطر به خوبی برای بازی با کره بازسازی روحی شد و تمام تلاش ما این بود تا تیم را از نظر روحی به شرایط مطلوب بازگردانیم که خوشبختانه این تلاشها به نتیجه رسید و توانستیم زمینه موفقیت تیم را فراهم کنیم که بازی خوب ملی پوشان امید نیز مکمل کار ما شد و نمایش خوب بازیکنان مقام سومی آسیا را برای ما به ارمغان آورد که هر چند می توانستیم به عنوان بهتری نیز دست یابیم اما کسب این مقام نیز برای ما با شرایطی که وارد مسابقات شدیم قابل قبول است.