شهرداری کرمانشاه در فضاسازی ایام دهه فجر از مردم جا مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان احسانی گفت: شریان های اصلی شهر که مسیولیت آن با شهرداری کرمانشاه است متناسب با ایام دهه فجر فضاسازی ندارد و شهرداری کرمانشاه در این زمینه قصور عجیبی دارد. برخلاف جنب و جوش مردم و ستادهای مردمی بزرگداشت پیروزی انقلاب، شهرداری کرمانشاه حتی یک پرچم جمهوری اسلامی را در معابر عمومی نصب نکرده و مشغول امورات حاشیه ایست.

اولویت مردم باشند نه سیاسی کاری

وی با بیان اینکه باید اولویت شهرداری مردم باشد نه سیاسی کاری، تصریح کرد: در صبح روز برف و یخبندان نیز شهردار کرمانشاه جلسات موازی و غیر مرتبط و بدون ارتباط با امورات اولویت دار داشت که متاسفانه شهروندان را با مشکلاتی مواجه کرد.

این عضو شورای شهر خاطر نشان کرد: همانطور که در ایام سیاسی و برای احزاب سیاسی و کاندیداهای خاص شهرداری می تواند از پول مردم پرچمها و کلاه های تبلیغاتی رنگی چاپ کند شایسته است که پرداخت حقوق پرسنل، مدیریت به موقع بحران و بزرگداشت روزهای ملی و ایام دهه فجر نیز برای شهرداری موضوعیت داشته باشد.