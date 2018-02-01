عذرخواهی به دلیل تاخیر در احداث بیمارستان تامین اجتماعی راور

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان راور با گرامیداشت ایام دهه فجر و یاد و خاطره شهدای انقلاب اظهار کرد: باید انقلاب و ارزش های انقلاب به نسل جدید شناسانده شود و این در حالی است که تاکنون قادر به نشان دادن عظمت انقلاب به نسل جواب نبوده ایم.

وی افزود: ما نتوانسته ایم به همه مطالبات مردم پاسخ دهیم و جامعه آرمانی را بسازیم اما انقلاب مسیر درستی است که با همه کاستی ها مسیر خود را به درستی طی می کند.

وی با اشاره به اینکه دولت تدبیر، دولتی است که مورد آزمایش قرار گرفته است، گفت: امروزه با مشکلات متعددی از جمله خشکسالی و ریزگردها در کشور مواجه ایم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: امروزه بیش از زمان های دیگر نیاز به سختکوشی داریم زیرا بیکاران جویای کار از دهه های گذشته را هم باید پاسخگو باشیم.

ربیعی با بیان اینکه باید در این دولت باید با عقلانیت، سختکوشی و مدارا پیش برویم، افزود: دیگر جای درنگ و از دست دادن فرصت نیست، حتی در این دوره که با مسائل نوین و کهنه مواجه ایم، حق نداریم یک ریال از دست بدهیم.

وی بابت تاخیر در احداث بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان راور از مردم این شهرستان عذرخواهی کرد و گفت: باید بدهی پیمانکاران پرداخت شود و ادامه کار به سرعت انجام شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه صنعت زغال سنگ در شهرستان راور محور اشتغال در این منطقه است، اظهار کرد: باید مشکلات در حوزه زغال سنگ برطرف شود.

وی با بیان اینکه باید حقوق بازنشستگان زودرس در کمیته فنی طی برنامه ای به روز شود، عنوان کرد: بیمه قالبیافان راور قرار بود از محل هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شود اما این برنامه درست اجرا نشد، درصدد رفع مشکل هستیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید به اینکه تمام بانک ها از هفته گذشته اعتبارات لازم در راستای اشتغال را دریافت کردند، یادآور شد: پول به تنهایی باعث ایجاد اشتغال نمی شود و این در حالی است که پروژه ها برای دریافت اعتبار به مدت یک ماه مورد بررسی قرار می گیرند.