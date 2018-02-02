محمد علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نشست های هیات اجرایی جدید کمیته ملی المپیک و موارد مطرح شده در آنها، اظهار داشت: یکی از مهمترین موضوعات، در رابطه با سرپرست کاروان اعزامی به بازی های آسیایی بود که پس از نشست هفته گذشته و صحبت های مطرح شده، تصمیم گیری لازم در رابطه با آن گرفته شد.

وی تصریح کرد: از همان اولین نشستی که میان اعضای هیات اجرایی برگزار شد، بر این موضوع تاکید شد که در هر نشست مهمترین موضوعات و برنامه های کاری کمیته المپیک مورد بحث قرار بگیرد و به موقع در رابطه با هر یک از آنها تصمیم گیری شود. این موضوع از آنجایی مورد تاکید قرار گرفته که قرار است کار انجام نشده و عقب مانده ای در کمیته ملی المپیک باقی نماند، به خصوص اینکه ورزش ایران بازی های آسیایی را در پیش دارد و برای حضور در این بازی ها باید همه کارها به موقع و سر وقت انجام شود.

رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی همچنین با اشاره به ترکیب جدید هیات اجرایی کمیته ملی المپیک که خود نیز برای دومین دوره متوالی در آن حضور دارد، تصریح کرد: هم در هیات رئیسه و هم در هیات اجرایی روسای فدراسیون ها حضور دارند. فکر می کنم اولین بار است که ۸ رئیس فدراسیون در این ترکیب قرار گرفته اند و این می تواند نویدبخش و امیدوار کننده باشد. به هر حال روسای فدراسیون ها به خاطر جایگاه خود نسبت به خیلی از موضوعات ورزش اشراف دارند و همین موضوع می تواند در تصمیم گیری برای موارد مورد بحث در هیات اجرایی کمک حال باشد.

وی در رابطه با حضور صالحی امیری در راس کمیته ملی المپیک یادآور شد: بیشتر ورزشی ها از دوره سه ماهه ای که صالحی امیری سرپرست وزارت ورزش بود خاطره خوبی دارند. شیوه کاری وی مبتنی بر تصمیمات جمعی است. صالحی امیری به مدیریت تفویض اعتقاد دارد. در ورزش دو عامل اعتماد و تفویض از سوی مدیران خیلی مهم و اثرگذار است و صالحی امیری شخصا روی این دو فاکتور تاکید زیادی هم دارد.

علیپور یادآور شد: تا به امروز که برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها در کمیته المپیک به صورت جمعی و قابل قبول پیش رفته است. من فکر می کنم هر چه بگذرد، همدلی میان اعضای هیات اجرایی بیشتر شده و کارها خیلی بهتر پیگیری شود. در کل فکر می کنم کمیته المپیک یکی از بهترین دوره های کاری را در چهار سال آینده داشته باشد.

عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک ضمن تشکر از ریاست قبلی این کمیته، گفت: کیومرث هاشمی انصافا خیلی از امور را با نظم و انضباط خاص خود مدیریت کرد. برگزاری انتخابات ۵ روز پیش از موعد مقرر نیز به خاطر همین مسئله بود. کمیته المپیک در چهار سالی که توسط کیومرث هاشمی مدیریت شد، شاهد اتفاقات خوبی بود. در آن دوره هم اعضای هیات اجرایی همدلی و ارتباط نزدیکی با هم داشتند و به موقع تصمیم گیری لازم برای مسائل مختلف را انجام دادند